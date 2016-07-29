«По городу ходили слухи, что мне заплатили 5 миллионов!»

На минувшей неделе стали известны результаты расследования резонансного дорожно-транспортного происшествия, одним из участников которого стал известный мордовский бизнесмен Иван Меркушкин. Следствие пришло к выводу, что виновником аварии стал водитель автомобиля «Форд Мондео» Максим Юрочкин. Сам он в настоящее время проходит курс реабилитации после того столкновения. В интервью «ВС» молодой человек рассказал о ходе расследования скандального дела и своих дальнейших действиях.

«Рыбкой вверх,ногами вниз…»

Напомним, авария, наделавшая много шума в столице Мордовии и попавшая на центральные телеканалы страны, произошла в Саранске 8 апреля этого года. На улице Осипенко столкнулись автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился бизнесмен Иван Меркушкин, и «Форд Мондео», которым управлял юрист Максим Юрочкин. В результате столкновения серьезные травмы получили водитель и пассажирка «Форда». Молодой человек с тяжелой травмой позвоночника угодил в больницу, повреждения его спутницы оказались немногим легче. Очевидцы дорожно-транспортного происшествия утверждали, что правила дорожного движения нарушил водитель «Мерседеса». По их словам, водитель немецкой машины подрезал «Форд», в результате чего тот перевернулся. Вот что рассказывал тогда о столкновении сам Максим Юрочкин:

- Мы ехали по Осипенко в сторону Николаевки. В районе улицы Павлика Морозова со стороны аллеи богатых домов мне наперерез выехал джип. Так все и случилось. После столкновения я был в сознании. Нас перевернули с крыши на колеса, я привел в чувство девушку, она была без сознания. Потом приехали сотрудники МЧС и «скорая помощь». Нас достали из машины и увезли в больницу. Я не удивлюсь, если виновником аварии объявят именно меня. Хорошо, что у меня осталась запись с видеорегистратора. После столкновения я сам достал флешку и забрал ее. На всякий случай. Оказалось, правильно сделал. Второй участник аварии со мной не связывался, он не считает себя виноватым.

Свой комментарий представителям СМИ чуть позже дал и Иван Меркушкин.

- Водитель «Форда» ударился о бордюр, после чего я услышал скрежет у меня в правом колесе. После этого автомобиль «Форд» полетел рыбкой вверх, ногами вниз и ударился в столб, - рассказал бизнесмен.

В дальнейшим выяснилось, что у водителя «Мерседеса» даже не было страхового полиса. Но сотрудники ГИБДД обещали провести тщательную, всестороннюю и объективную проверку по факту ДТП и установить все обстоятельства произошедшего. Впоследствии по факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако 22 августа 2016 года следователь вынес постановление о его прекращении. Копия этого документа имеется в распоряжении «ВС». Следствие не усмотрело в действиях водителя «Мерседеса» Ивана Меркушкина признаков преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью». Равным образом признаки того же преступления не были усмотрены и в действиях водителя «Форда» Максима Юрочкина. Как следует из заключения следователя, ответственность сторон в данном случае может носить только административный характер. Наконец, главное. Как следует из постановления о прекращении уголовного дела, виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель «Форда» Максим Юрочкин. Эксперты пришли к выводу, что если бы молодой человек двигался по главной дороге с разрешенной скоростью 60 км/ч, а не превышая ее на 20-30 км/ч, водитель «Мерседеса» успел бы завершить свой маневр. Опять же, двигаясь в разрешенном скоростном режиме, водитель «Форда» имел бы техническую возможность избежать столкновения - требовалось только своевременно затормозить. В общем - неправ.

Мы связались с Максимом Юрочкиным и попросили его высказать свое мнение о результатах расследования.

«Моя машина восстановлению не подлежит!»

«ВС»: Максим, какая в настоящий момент ситуация с расследованием уголовного дела?

М.Ю.: Сейчас дело прекращено. Он уже подал документы в мою страховую компанию на возмещение ущерба. У него же не было страховки.

«ВС»: Вы не собираетесь обжаловать вынесенное следователем постановление о прекращении уголовного дела?

М.Ю.: Сейчас мы собираемся обратиться в прокуратуру. Но толку от этого мало. В сентябре я поеду на реабилитацию в Москву, там все документы по этому делу отдадим в приемную Президента.

«ВС»: Как здоровье девушки, которая вместе с тобой пострадала в той аварии?

М.Ю.: С ней все хорошо. В июле она уже вышла на работу.

«ВС»: А что с твоим самочувствием?

М.Ю.: Восстанавливаюсь потихоньку. Это долгий процесс. Езжу на процедуры, занимаюсь с инструктором. Готовлюсь ко второму курсу реабилитации.

«ВС»: Уже известно, во сколько обойдется ремонт твоего автомобиля?

М.Ю.: После той аварии мой автомобиль восстановлению не подлежит.

«ВС»: Второй участник столкновения так и не связывался с тобой?

М.Ю.: Нет. Я его даже не видел. Только по телевизору. Хотя по городу ходили слухи, что он откупился от меня за пять миллионов! Многие, кстати, в это верят.

«ВС»: Ты не пытался спрашивать у сотрудников полиции, как получилось, что виновником аварии признали тебя?

М.Ю.: За время следствия сменилось три следователя, они сами отказывались от этого дела под предлогом отпуска. Последний следователь был молодой. По всей видимости, он сделал все так, как ему сказали. Ему просто деваться было некуда.

«ВС»: Насколько известно, после той аварии у тебя оставалась запись с видеорегистратора. Ее не приняли во внимание?

М.Ю.: По ней проводилась экспертиза в Пензе. Ее результаты оказались в мою пользу. Но потом провели еще одну экспертизу, уже в Саранске. Согласно ей, виноват только я. Вопрос поставили так: «Если бы я двигался со скоростью 60 км/ч, успел бы водитель «Мерседеса» завершить свой маневр?». Саранский эксперт дал однозначный ответ: «Да, успел бы». Я следователю предлагал поставить еще один вопрос: «Если бы водитель «Мерседеса», не имея страховки, не выворачивал бы через две сплошных, произошло бы дорожно-транспортное происшествие?». Следователь отказался от такого вопроса.

«ВС»: Получается, телесные повреждения ты причинил себе сам?

М.Ю.: Да, получается именно так.

Алексей КОНСТАНТИНОВ