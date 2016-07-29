Ход подготовки мордовской столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года проинспектировала в минувшую пятницу группа федеральных чиновников во главе с первым заместителем Председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым. Визит состоялся в рамках исполнения поручения премьер-министра страны. «Вместе с министром спорта Виталием Мутко мы провели ряд проверочных мероприятий по реализации государственной программы подготовки к чемпионату мира в городе-организаторе Саранске, - отметил впоследствии вице-премьер. - Могу сказать, что впечатления хорошее. Видно, что работы идут на всех объектах, темпы набраны неплохие. Гости, уверен, останутся довольны».

Сразу по прилете Игорь Шувалов ознакомился с реконструкцией федеральной части аэропортового комплекса и строительством нового пассажирского терминала. На сегодняшний день именно «воздушные ворота» остаются, пожалуй, самым проблемным объектом чемпионата. По плану работы здесь должны завершиться в декабре 2017-го. Сейчас, однако, они находятся только на начальном этапе. «Было несколько неудачных попыток заключить договор на ремонт взлетно-посадочной полосы, - так объяснил причину отставания от графика первый зампред российского Правительства. - Сегодня нас заверили, что подрядная организация приступит к работам в самое ближайшее время. Она должна исполнить сразу два контракта, в том числе и по подготовке перрона».

Говоря о строительстве здания аэровокзала, Игорь Шувалов добавил, что из-за доработки проекта удалось сократить затраты примерно на 1,6 миллиарда рублей. В то же время, как отметил чиновник, место возведения терминала - рядом с взлетно-посадочной полосой - было выбрано довольно удачно. «Пассажиры, вне всякого сомнения, оценят удобство и комфорт», - заявил он.

А вот к действующему волонтерскому центру чемпионата существенных замечаний не высказано. В начале нынешнего года по результатам проведенной сертификации он был признан одним из самых лучших - как по своему техническому оснащению и логистике, так и по качеству внедрения системы управления кадрами. Единственное пожелание - сделать программу подготовки добровольцев более открытой и доступной, в первую очередь, разумеется, для горожан. Кстати, теперь на специальном гостевом мяче, хранящемся в центре, есть автограф Игоря Шувалова, Виталия Мутко и генерального директора АНО «Россия-2018» Алексея Сорокина.

Уже вне плана гости посетили центральный рынок Саранска, где ознакомились с ценами на основные продукты питания - мясо, сыры, масло и молоко. Заглянули они и в так называемый «Бабушкин дворик» - специально отведенное место для торговли овощами и фруктами, собранными на приусадебных участках. Пройдясь по рядам, Игорь Шувалов сделал вывод, что по сравнению с Москвой продовольственные товары стоят у нас существенно дешевле. Не отказал он себе и в удовольствии приобрести своеобразный мордовский сувенир - фермерскую колбасу.

В районе Соборной площади и площади Победы члены делегации оценили условия для проведения предстоящего фестиваля болельщиков ФИФА, а на стройплощадке гостинично-жилого комплекса «Тавла» - степень готовности средств размещения. Как было отмечено, в режиме наследия в благоустроенные квартиры вселятся участники различных государственных жилищных программ, в частности - молодые и многодетные семьи. «Сейчас строители чуть выбились из графика, - констатировал Игорь Шувалов. - Тем не менее все обязательства по возведению гостиниц остаются в силе. Региональные власти не снимают с себя ответственности».

Отдельно он упомянул о достигнутой договоренности при реализации национального проекта в сфере ЖКХ «Городская среда». «Полагаю, Саранску стоит принять в нем активное участие. Для этого есть все возможности - от желания создать современную благоприятную атмосферу до хорошо подготовленных кадров».

На главной столичной новостройке - стадионе «Мордовия-Арена» - первый вице-премьер провел итоговое совещание с представителями федеральных и региональных органов власти. В настоящее время на объекте завершен монтаж металлического каркаса. В сентябре строители планируют доделать второй ярус трибун. А неподалеку уже открыто движение по новому мосту-эстакаде в районе так называемого «ремзаводского кольца». «Саранск производит впечатление красивого и очень благоустроенного европейского города, - подчеркнул Игорь Шувалов. - Сразу видно, что эта работа продолжается на протяжении многих лет. Мы увидели современные объекты инфраструктуры - гостиницы, дома, университет, развитую улично-дорожную сеть. Смогли ознакомиться с настроением людей, почувствовать приближение грандиозного спортивного праздника. Конечно, не обходится без проблем. Но они в массе своей оперативно решаются. Чемпионат, полагаю, город проведет на высоком уровне».

Впрочем, подобная картина, по словам первого заместителя Председателя Правительства страны, ныне наблюдается во всех без исключения городах-организаторах. «По стадиону в Саранске никаких замечаний нет. Были серьезные претензии, связанные со строительством арен в Калининграде и Самаре, но сейчас явных аутсайдеров не осталось. Мы изначально понимали, что футбольное первенство планеты - проект даже более сложный, чем Олимпийские игры. Какие-то города подготовлены чуть лучше, другие - несколько хуже. И, соответственно, на основании этого выстраивали свою работу. Если взять Москву, Санкт-Петербург, Сочи или Казань, так там в любой момент можно провести различные мероприятия, и не только спортивные. Сегодня, как мне представляется, нужно вовлекать в подготовку территории, которые не вошли в число хозяев чемпионата мира. Ведь проживающие там люди тоже должны чувствовать сопричастность к футбольному празднику. Такие планы уже есть, и совместно с Министерством спорта надеемся их реализовать».

Виталий Мутко в свою очередь обратил внимание на хорошо продуманную программу наследия чемпионата мира. «По большинству объектов вопросов давно нет. Так, на базе стадиона «Мордовия-Арена» и на прилегающей территории планируется развивать индустрию оздоровления и отдыха. Тренировочные поля будут переданы детским спортивным школам. В республике уже сложились некоторые футбольные традиции, которые нужно поддерживать. Возможно, немного не хватает экономической основы, но к 2018 году ситуация должна улучшиться. Что касается финансирования важнейших строек, то здесь определяющим условием являются сроки их сдачи в эксплуатацию. Ассигнования на завершение строительства футбольно-легкоатлетического манежа запланированы как на текущий, так и на следующий год. Сложнее с Универсальным залом - будем рассматривать такую возможность при формировании бюджета-2017».

Во второй половине дня Игорь Шувалов обсудил с представителями предпринимательских кругов вопросы формирования нового ресурса - так называемого реестра субъектов малого и среднего бизнеса. По замыслу включенные в него предприятия будут иметь определенные льготы. Кроме того, они смогут претендовать на различные меры поддержки регионального и федерального уровней. Среди неоспоримых плюсов значится, например, отсутствие необходимости всякий раз подтверждать свой статус при обращении в государственные учреждения, что автоматически сэкономит массу времени при общении с чиновниками. Состоящие в реестре компании вправе рассчитывать и на помощь при подготовке к плановым проверкам, повышение кредитного рейтинга предприятия, участие в образовательных и консультационных программах, проведение правовой экспертизы договоров.

Другой более сложный продукт - бизнес-навигатор, призванный содействовать предпринимателям при определении рыночных ниш и условий для локации бизнеса. Выбрав нужный район и вид деятельности, деловые люди могут получить информацию о предпочтительном месте размещения, параметрах спроса и предложения. А еще сформировать уже готовые бизнес-решения, причем с расчетами окупаемости. Сделать это, правда, удастся лишь после того, как ресурс заработает в полную силу. Пока же он находится в стадии тестирования.

Ну а Виталий Мутко посетил тем временем открытый им же Центр олимпийской подготовки, а также упомянутые ранее Универсальный зал, футбольно-легкоатлетический манеж, тренировочную площадку ФК «Мордовия». На фасаде многофункционального комплекса, находящегося на площади Тысячелетия, он предложил установить огромные мониторы, дабы жители и гости города имели возможность просматривать видеоролики или следить за проходящими внутри мероприятиями. На совещании в ЦОПе рассматривался более принципиальный вопрос, связанный с передачей объекта в федеральную собственность.

«Для нас очень важно было обсудить промежуточные результаты подготовки к чемпионату, - подчеркнул по итогам визита Глава Мордовии Владимир Волков. - Хотелось выслушать и замечания, и предложения, выработать оптимальные решения по конкретным вопросам. С этой точки зрения программа выполнена полностью. Наши усилия получили комплексную оценку, даны соответствующие поручения ряду ведомств и инстанций. Благодарю федеральный центр за помощь в подготовке к столь масштабному мероприятию».