Жерар Депардье: «В Мордовии я ощущаю себя настоящим русским!»

27 августа всё сошлось: теплый летний вечер, Год кино, День российского кино и открытие в Саранске нового киноцентра. Событие собрало первых лиц республики, весь городской бомонд, сотни горожан, десятки фотографов и представителей основных телеканалов страны. «Россия» получила второе рождение, а мы получили новый культурный центр.

Напомним, начало этой истории было положено еще два года назад: именно тогда власти республики договорились передать Госфильмофонду страны здание бывшего кинотеатра «Россия» на юго-западе Саранска. Построенный в советское время кинотеатр был любимым и посещаемым местом отдыха, но в последние годы находился в бедственном состоянии.

Звездопад на красной дорожке

Сегодня же «Россию» не узнать - после масштабной реконструкции она превратилась в современный киноцентр. Новая площадка обещает стать местом проведения кинофестивалей, кинофорумов и различных некоммерческих мероприятий по популяризации отечественного кинематографа из коллекции Госфильмофонда России, кстати, одного из крупнейших в мире кинособраний. Порадуемся: в репертуар центра на постоянной основе войдут шедевры отечественного и мирового кино из коллекции фильмофонда, а также новые российские фильмы, которые в будущем, возможно, тоже станут классикой. Также эти двери открыты для художественных и фотовыставок, концертов хоровой и народной музыки, литературных и музыкальных вечеров, встреч со знаменитыми актерами.

Об этом говорил на открытии Глава республики Владимир Волков, который признал, что приятно выполнять обещанное: между Светотехстроем и Юго-Западом построена новая дорога, в прошлом году в этом районе города освящен храм Кирилла и Мефодия, благоустроен просторный сквер, а теперь логичным продолжением благоустройства саранского Юго-Запада стал и новый киноцентр. «Я хочу, чтобы сегодняшнее открытие надолго запомнилось жителям района, чтобы в этом здании кипела работа. Реконструкция кинотеатра была одним из главных наказов жителей района в прошлую избирательную кампанию, и мы выполнили его», - подчеркнул Глава.

Его слова подтвердил генеральный директор Госфильмофонда России Николай Бородачев. «В нашем киноцентре будет четыре зала: киноконцертный на 630 мест, два детских и зал семейного просмотра. Я обещаю, что в «России» не будет фильмов с непристойностями, насилием или убийствами. Только лучшее, только классика, чтобы не стыдно было прийти сюда всей семьей, - подчеркнул он. - Особенно ценно то, что открывается центр на окраине города, в районе, где живут простые, небогатые люди, любящие свой город».

В любви к Саранску признался и самый ожидаемый гость церемонии открытия - звезда мирового кино, самый русский из всех французов, наш земляк с пропиской в столице Мордовии, неподражаемый Жерар Депардье. Слегка похудевший, коротко стриженный, как всегда улыбчивый, он не спеша шел по красной дорожке, с удовольствием останавливаясь, чтобы раздать автографы и сделать селфи с восторженными поклонниками.

Напомним, полное название нового места притяжения киноманов города: кинотеатр «Россия» - культурный центр Жерара Депардье. Накануне на форумах и в соцсетях родилось обсуждение вопроса «а почему центр именно Депардье?». Спросим и мы: а почему нет? Да, у нас действительно много хороших артистов, но среди них, увы, пока нет звезд мирового уровня, чье имя узнавалось бы в любой точке планеты. Судьбе было угодно, чтобы именно этот мастер три года назад выбрал с подачи нашего земляка и своего друга Николая Бородачева Саранск местом новой прописки. Но любой другой мог бы и ограничиться этим, согласитесь. А Депардье прикипел.

И как бы ни складывался его рабочий график, он летит к нам. Ездит по селам, ходит на стройки стадионов, учит язык, знакомится с культурой. Или кто-то думает, что мы ничем не можем заинтересовать звезду такого уровня? Обозреватель известного немецкого журнала «Spiegel» после первого приезда актера к нам и своего собственного посещения Саранска написал в своем издании: «Мордовия прекрасна. Эта земля словно создана для того, чтобы быть контрастом для жизни в Париже… Всеобъемлющее гостеприимство потрясает. Не нужно быть ни Депардье, ни сумасшедшим, чтобы находить в этом свою прелесть».

Сам же актер, приветствуя на открытии собравшихся, светился улыбкой. «Добрый день!» - начал он по-русски и сорвал аплодисменты. «К сожалению, это пока все, что я могу вам сказать без переводчика», - заметил иронично Депардье. Но это тот случай, когда человеку стоит простить его французский, так ведь?

А актер продолжал: «Мне приятно видеть мое имя на стенах этого центра, планирую открыть здесь школу кино. В Мордовии я ощущаю себя настоящим русским! И благодарен моим друзьям - Главе республики Владимиру Волкову и Николаю Бородачеву - за то, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Спасибо, ведь я тоже житель Саранска! И как житель тоже собираюсь голосовать», - заметил Депардье. А для начала он по просьбе организаторов буквально оставил свой след в истории - сделал отпечатки ладоней для будущей аллеи звезд.

Первыми гостями «России» стали звезды отечественного кино: на красную дорожку под аплодисменты саранской публики вышли Лев Прыгунов, Татьяна Абрамова, Олег Масленников-Войтов, Ивар Калныньш, Наталья Гвоздикова, Эвклид Кюрдзидис, Наталья Бочкарева. Достойную компанию им составили местные деятели искусств - актер Сергей Адушкин, певица Александра Куликова, поэт и режиссер Сергей Сеничев, музыкант Виктор Паутов, певец Сергей Эскин. Что вполне логично: Саранск же не только кинотеатр получил, но и культурный центр, где живут все виды искусств.

А продолжился праздничный вечер уже в зале, где приехавшие артисты выступали и поздравляли зрителей со знаковым событием в истории города. Надо признать, что всех очень вдохновляло присутствие среди гостей мировой знаменитости. Это мы с вами уже привыкли, что Депардье - наше всё. А артисты волновались и репертуар приготовили соответствующий. Например, Наталья Бочкарева, звезда сериала «Счастливы вместе», проникновенно читала стихи на французском, а Вадим Пьянков на нем пел. А с каким удовольствием по окончании концерта наши звезды плотно окружили мсье Жерара для группового селфи! И мы вас уверяем - это были абсолютно счастливые лица. А праздничный салют только закрепил общий настрой.

К слову, несмотря на то, что в «России» работает пока только один большой киноконцертный зал, а открытие ещё двух кинозалов для детского и семейного отдыха, выставочно-информационных зон, детского кафе и ресторана планируется на перспективу, рабочие будни центра начались уже на следующий день после открытия. В выходные там состоялись встречи зрителей с прославленным кинорежиссёром и сценаристом Александром Сокуровым и создателем «Ералаша» Борисом Грачевским. А вечером прошли концерты Ярослава Евдокимова.

«Мне нравится дух этих мест!»

Визиты к нам Жерара Депардье никогда не ограничиваются деловыми короткими встречами. Что и понятно: приезжает он обычно вдвоем с директором Госфильмофонда России Николаем Бородачевым, который по совместительству не только большой друг актера, но и наш земляк. Поэтому в воскресенье, на следующий день после открытия центра, Депардье продолжил знакомиться с достопримечательностями и культурой Мордовии. Сопровождали его в поездке Николай Бородачев и Председатель Правительства республики Владимир Сушков.

На этот раз Депардье посетил один из самых живописных районов Мордовии - Краснослободский. Для гостя организовали экскурсию по отреставрированному зданию епархиального управления Краснослободской епархии. Когда-то до революции в просторном здании с оригинальной архитектурой размещался женский монастырь, затем оно переходило из рук в руки, а четыре года назад было отдано епархии.

Депардье, как положено, трижды лобызается с благочинным района - отцом Алексеем - и проходит внутрь. Колонны, капители, портики, купола, своды... Глаз радуется изящным пропорциям. С точки зрения архитектуры тут волшебно, с точки зрения жизненного опыта - познавательно. Как поясняет отец Алексей, Депардье не первый француз, ступивший на краснослободскую землю. После 1812 года их здесь селилось немало, жил тут когда-то знаменитый ювелир - француз по рождению, а в местной гимназии преподавал, как это теперь принято говорить, носитель французского языка.

Гость свободно и с удовольствием гулял по ухоженной территории епархии и оценивал труды реставраторов: на эти работы затрачено более 50 миллионов рублей из федерального фонда поддержки культуры. Особенно его порадовало, что здесь будет работать и духовно-просветительский центр по работе с молодежью. Довольный Депардье принимает приглашение попробовать травяной чай от главы краснослободской администрации Юрия Медянкина, а потом выезжает дальше - в село Мордовские Пошаты Ельниковского района.

Скажем честно: вряд ли бы Пошаты удостоились радости видеть у себя мировую знаменитость, но именно это дальнее село - родина Николая Бородачева. А потому почти все три сотни населяющих его человек вышли на главную площадь, чтобы приветствовать именитых гостей. Солнце блестело в графинах с позой, пчелы вились над медом и пшенными блинами, а местные тетушки поправляли оборки национальных костюмов. Кстати, это были не концертные наряды, а платья для жизни - ходят здесь в них, а не только гостей встречают.

Депардье оценил все: отломил блинов, макнул в мед, отпил позы, поклонился встречающим и затянувшим приветственную песню женщинам. Обстановка была максимально раскрепощенной: под ногами звезды крутились дети, собаки, куры. Плотною толпой собравшиеся дошли до памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Стало тише. «Полсела тогда полегло…» - говорит актеру женщина в нарядном костюме, и кажется, он понимает ее без перевода. Кладет к памятнику букет алых роз, прижимает ладонь к прохладному камню, на секунду замирает… А женский хор затягивает «Стоит над горою Алеша…».

Потом все спускаются к берегу Мокши. Депардье с удовольствием вздыхает, прищурившись, смотрит на реку, слушает Николая Бородачева, который рассказывает другу, как когда-то пацаном здесь плавал и рыбачил. «Я бы и сейчас нырнул! - заявляет вдруг француз. - Я не везде купаюсь, не каждому водоему можно доверять, но вы умеете жить без химии, тут можно и поплавать». Однако купание не состоялось - толпа снова пришла в движение и сопроводила знаменитого гостя в центр села, к строящемуся по инициативе Бородачева храму. Депардье отметил, что гордится таким другом, что строит храм на родине: «Мне нравится дух этих мест! Я вздохнул воздух твоего детства, Николя!».

Закончился визит в Мордовские Пошаты массовым фотосетом. Обрадованные редкой возможностью, осмелевшие сельчане снимали знаменитость и на фотоаппараты, и на телефоны, стремясь захватить в кадр и себя, и кусочек звезды. А он был этому только рад, охотно останавливался, в который раз улыбаясь очередному объективу. И в который раз удивлял открытостью, дружелюбием, полным отсутствием звездности. А ведь мог бы и просто устать в свои 67, да после всех перелетов и встреч, согласитесь. И, скорее всего, устал. Но этого никто не увидел.

Вообще, наш гость достоин того, чтобы про него сняли отдельный документальный фильм - о путешествии Депардье по Мордовии. Не короткие новостные репортажи, а полноценный рассказ. Сама жизнь подбрасывает ему на этом пути такие сюжеты, каких не придумает ни один «оскароносный» режиссер. Может, тогда и узнаем, что про нас понял этот человек по имени Жерар Депардье? Но в нашу историю он уже вписан. И это - навсегда.

Наталья ГОРДЕЕВА