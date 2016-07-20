Муниципальные служащие помогут малоимущим семьям собрать ребенка в школу

Собрать ребенка в школу - главная задача родителей перед новым учебным годом, тем более по нынешним временам это стоит немалых денег. К сожалению, не у всех семей есть финансовая возможность полностью подготовить ребенка к учебе.

- В городе есть семьи, у которых не самый большой достаток, при этом семьи непьющие, работящие, просто они попали в трудную жизненную ситуацию, - отметил Петр Тултаев. - Но дети от этого страдать не должны. Каждый ребенок хочет пойти в школу, имея все необходимое. Поэтому предлагаю своим заместителям, директорам управляющих компаний, руководителям муниципальных организаций, департаментов и управлений, их замам навестить такие семьи и оказать посильную помощь. Конечно, мы не сможем помочь всем, но даже если поможем нескольким семьям, уже будет хорошо. При этом призываю не афишировать эту деятельность, а сделать все тихо и по совести!

Кстати, подобная акция по инициативе Главы города действует в Саранске более года. У каждого руководителя структурного подразделения городской администрации есть свои подшефные семьи. Они уже приходили к ним с подарками на Новый год, 23 февраля и 8 марта.