На ремонтируемых домах появятся информационные доски

Уже не в первый раз на планерке в мэрии поднимается вопрос ремонта домов. Глава города Петр Тултаев сообщил собравшимся, что жалоб от горожан на качество ремонта домов не становится меньше, причем с жалобами люди идут в горадминистрацию.

- Необходимо, чтобы жителям каждого дома, в котором проводится ремонт, была доступной вся информация, - указал градоначальник. - Люди должны знать, кто заказчик ремонта, кто подрядчик. При этом в размещаемой информации нужно обязательно указывать имя, фамилию подрядчика и номер телефона, по которому с ним можно связаться. Также на информационной доске должны быть указаны вид производимых работ, стоимость ремонта и срок завершения!

Петр Тултаев подчеркнул, что такие информационные материалы должны быть написаны четко и понятно для всех, а также выделяться на фоне других объявлений.