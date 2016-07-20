Медаль из консервной банки для нерасторопных чиновников

Некоторое время назад на очередном рабочем совещании Петр Тултаев дал задание изучить вопрос о штрафах безбилетников в общественном транспорте - почему в одних российских городах безбилетников ловят и штрафуют, а у нас этого делать нельзя. В понедельник мэр Саранска просил озвучить результаты работы, но оказалось, что этот вопрос еще не изучен, поскольку «сроки обращения еще не подошли».

- Вы что говорите?! - возмутился Петр Тултаев. - Какие сроки обращения?! Вы этими сроками горожан мучаете, теперь еще и мои поручения не выполняете! Сколько по срокам вам надо дать, чтобы мне получить ответ? Девять месяцев?! Наверное, мое поручение вы еще кому-нибудь перепоручили! Может, вам медаль за это дать?!

- Предлагаю ввести для нерасторопных чиновников жестяную медаль - из крышки консервов, - предложил мэр города. - В следующий раз обязательно принесу несколько банок на планерку, чтобы всегда были под рукой. У меня уже есть список претендентов на эту «награду»! Еще раз повторяю - работать надо быстро и эффективно!