Первого сентября за парты сядут более 7,4 тысячи первоклассников

На прошедшем в понедельник очередном заседании Правительства РМ с информацией о готовности общеобразовательных учреждений региона к новому 2016-2017 учебному году выступил министр образования республики Евгений Маркачев.

Как отмечалось, в новом учебном году в Мордовии будет действовать 693 образовательные организации. В том числе: 352 школы, 253 детских сада, 11 интернатов, 23 учреждения среднего профессионального и 54 - дополнительного образования детей. Всего за парты сядут 69 тысяч 366 учащихся, из них 7437 первоклассников. Сформировать планируется 4158 классов-комплектов. По словам министра, указанные цифры сопоставимы в целом с прошлогодними.

Программа ремонта и реконструкция зданий и помещений выполнена успешно. На эти цели было потрачено почти 103 миллиона рублей. Во многих учебных заведениях обновлены фасады, системы отопления, столовые и спортивные залы. Также производились закупки интерактивного оборудования и мебели, замена дверей и окон. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения должного противопожарного и санитарно-эпидемиологического состояния, а также проблемам антитеррористической защищенности объектов.

Пищеблоки ныне имеются уже во всех 352 школах, 113 оснащены медицинскими кабинетами (в остальных медобслуживание будет осуществляться по договорам с государственными учреждениями здравоохранения). Укомплектованность республиканских образовательных организаций педагогами составляет 97,8 процента. Причем количество молодых учителей и воспитателей увеличилось с 7,5% в 2013 г. до 12,5% - в нынешнем. Наконец, до начала учебного года предполагается в полном объеме освоить средства, предусмотренные в республиканском бюджете на приобретение учебников (а это свыше 62 млн руб.).

Отдельная тема - транспортное обеспечение школ. Премьер-министр РМ Владимир Сушков рекомендовал ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» срочно привести в нормативное состояние сельские дороги, по которым ездят школьные автобусы.

Кроме того, совсем скоро во всех школах республики будут внедрены электронные карты, с помощью которых дети смогут проходить в здания, выбирать и оплачивать питание, а в отдельных случаях - даже оплачивать проезд на общественном транспорте.