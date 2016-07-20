Аграрии Мордовии собрали 1 млн тонн зерна

23 августа аграрии Мордовии собрали 1 млн тонн зерновых. Как подчеркнул Глава республики Владимир Волков, это знаковая цифра для всего агропромышленного комплекса.

«Такой успех стал возможен благодаря личному труду каждого сельчанина Мордовии, использованию новейших технологий мирового уровня, поддержке федерального центра и лично Президента России Владимира Владимировича Путина, благодаря участию которого реализовано несколько важнейших проектов в сфере АПК», - сообщил руководитель региона.

Работа по уборке зерновых продолжается. При благоприятных погодных условиях республиканские аграрии впервые в истории рассчитывают собрать 1,4 млн тонн зерна, средняя урожайность может составить больше 30 центнеров с гектара. Если погодные условия не позволят выйти на эти показатели, то республика планирует собрать не менее 1,2 млн тонн зерна, что также будет выдающимся результатом.

Отметим, что в развитие агропромышленного комплекса Мордовии за последние пять лет было инвестировано более 40 миллиардов рублей. В расчете на единицу сельхозугодий это самый высокий показатель в стране.