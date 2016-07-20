Главного ветеринара Мордовии будут судить за аферы с жильем

Прокуратура Мордовии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника Республиканской ветеринарной службы Алексея Еделькина. Он обвиняется в мошенничестве и махинации при получении выплат.

С марта 2007-го по сентябрь 2008 года Еделькин занимал должность начальника ГУ «Лямбирская районная станция по борьбе с болезнями животных». По версии следствия, он использовал свое служебное положение, чтобы незаконно получить квартиру в селе Лямбирь стоимостью более 1 млн рублей. По предоставленным Еделькиным документам он остро нуждался в улучшении жилищных условий, хотя по факту нуждающимся не являлся.

Кроме того, с марта 2007-го по ноябрь 2008 года Еделькин заключил незаконный договор социального найма жилого помещения и как нуждающийся в улучшении жилищных условий получил около 800 тысяч рублей. Эти деньги были ему предоставлены из бюджета в виде социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».

Уголовное дело расследовано Следственной частью Следственного управления МВД по РМ, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 3,5 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.

Справка «ВС»

Алексей Еделькин родился в 1964 г. в селе Ичалки Ичалковского района Мордовской АССР. Окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Ветеринария». Работал ветеринарным врачом на производственном объединении «Мордовское». В 1997 году занимал должность главного ветврача Кочкуровского района, затем трудился ведущим ветеринарным врачом Мордовского республиканского эпизоотического отряда Управления ветеринарии. Трудился заместителем генерального директора ЗАО «Мордовский бекон». С 2000 года - главный ветеринарный врач - главный государственный инспектор Лямбирского района. С 2011 года - заместитель главы администрации Лямбирского района. С 2012 года - начальник Республиканской ветеринарной службы Мордовии.