Вопрос решен!

На протяжении долгих лет наша семья и другие проживали в ветхом и аварийном жилье на ул. Коммунистической, 121. Жили и все надеялись: вот-вот власти вспомнят о нас и переселят в новые уютные квартиры. Эта надежда помогала переносить трудности, которых в бытовом плане было видимо-невидимо.

Но у каждого терпения, как говорится, бывает предел. Хождения по инстанциям и письма с просьбами о помощи ничего не дали. Обещания, конечно, были, но и только. Время шло, ничего не меняя в нашей жизни. Находиться в обветшалом доме стало опасно. И тогда мы решили обратиться со своей бедой к нашему мэру Петру Николаевичу Тултаеву.

Пришли к нему на прием по личным вопросам. В общении он оказался простым и очень доступным человеком. Выслушал не только нас, но и своих подчиненных, которые были уже знакомы с нашим вопросом. Вник в суть просьбы. И, в конце концов, пообещал: «Постараемся вам помочь. Будем расселять!».

Слова градоначальника не разошлись с делом. Прошло немного времени, и вот уже нас и соседей, которым было особенно тяжело жить в старом ветхом доме, расселили по новым квартирам. Только сейчас обрели спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Низкий Вам поклон за это, Петр Николаевич! Всю жизнь будем помнить и благодарить Вас, чуткого человека и замечательного руководителя!

За доброе отношение и поддержку благодарим работников жилищного управления администрации города Ольгу Викторовну Сухорукову и Марию Ивановну Спиридонову.

Искренне желаем городскому руководству в лице Петра Николаевича Тултаева крепкого здоровья, новых больших и созидательных дел во благо всех горожан и, конечно, понимания со стороны окружающих. Пусть любое доброе дело у вас спорится!

С уважением, З.А. Тикшаева