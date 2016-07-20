Молодой ястреб прятался под балконами на Светотехстрое

19 августа к мордовским спасателям поступил необычный вызов. В Пролетарском районе под балконами многоэтажного дома по улице Анны Лусс, 10 примостился молодой ястреб. Птица сидела там без движения около полутора часов. Жильцы стали переживать за ястреба и вызвали сотрудников Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. Спасатели поймали ястреба и передали в местный зоопарк.

В зоопарке птицу накормили и отправили на карантин. В ближайшее время специалисты выяснят причину недомогания ястреба и постараются добиться его выздоровления.