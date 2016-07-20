Вопрос горожанина

В 1970 году родители подарили мне дом. Я в том же году зарегистрировала его в БТИ, а на землю под этим домом никаких документов нет. Как мне сейчас оформить землю?

- В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» гражданин Российской Федерации вправе приобрести бесплатно в собственность земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, если на таком земельном участке расположен жилой дом, право собственности на который возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса РФ либо после дня введения его в действие, при условии что право собственности на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования и право собственности наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Земельного кодекса РФ, - поясняет директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса Александр Пыков.

Таким образом, поскольку дом Вы приобрели по сделке - договору дарения в 1970 году, Вы вправе обратиться в соответствующий орган местного самоуправления (либо иной орган власти, уполномоченный на распоряжение земельным участком под вашим домом) с заявлением о бесплатном предоставлении Вам земельного участка под Вашим домом. После формирования земельного участка и внесения сведений о нем в Государственный кадастр недвижимости орган местного самоуправления примет распорядительный акт о предоставлении Вам земельного участка. Имея правоустанавливающий документ на земельный участок, проведя кадастровый учет земельного участка, Вы сможете обратиться в Управление Росреестра по Республике Мордовия для государственной регистрации Вашего права собственности на земельный участок.