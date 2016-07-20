В столице Мордовии открывается выставка кукол

25 августа в 15.00 в Музее мордовской народной культуры открывается выставка «Мир кукол», организованная музеем совместно с Республиканским домом народного творчества.

На ней будет представлено более 200 кукол, выполненных из самых разных материалов, в самых разных техниках. Тряпичные, фарфоровые, куклы из дерева и глины - их создавали мастера со всей Мордовии. На кукольной выставке зрители смогут увидеть работы почти 60 авторов, среди которых и хорошо известные кукольники, и новые имена мастеров из Ельников, Торбеева, Старого Шайгова и, конечно, Саранска. Столичным мастерам на нескучном вернисаже принадлежит самая большая экспозиция. Эта выставка обещает быть интересной и для детей, и для взрослых.