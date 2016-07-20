КАК СДЕЛАТЬ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ БЫСТРОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ

Стандартная бизнес-задача, требующая нестандартного решения, с которой сталкивались многие: нужно проинформировать клиентов фирмы о новой услуге или маркетинговой акции. Но как ее решить, чтобы информация гарантированно пришла именно к тому, кому она предназначается, и вызвала бы при этом исключительно позитивную реакцию? Туристическое агентство «Юнион» нашло эффективный способ такой коммуникации.

За четверть века работы в Мордовии «Юнион» стал одним из самых успешных турагентств: ежегодно компания отправляет на отдых в разные страны порядка 30 000 своих клиентов. Причем многих менеджеры агентства знают буквально в лицо. Именно их информирование о новых услугах стало причиной для поиска принципиально иных форм работы. Решением проблемы стала услуга «Мобильное информирование» от «МегаФона».

- Сначала мы опасались, что рассылку SMS наши клиенты воспримут не слишком хорошо, ведь некоторые фирмы делают подобное очень навязчиво. Поэтому мы очень тщательно выбрали клиентов, которым отправляли информацию о нашей новинке - снять биометрические данные для загранпаспорта стало возможным прямо у нас в офисе, - рассказывает заместитель директора агентства «Юнион» Константин Кузьмин. - Та первая рассылка оказалась успешной: во-первых, ни одного негативного отзыва. Во-вторых, 10% перешли по ссылке, содержавшейся в SMS, на сайт компании, чтобы подробнее изучить наше предложение - это очень хороший процент отклика. А использование услуги «Мобильное информирование» оказалось в 4 раза дешевле, чем обычная почтовая рассылка.

Успешными стали и последующие адресные рассылки.

- Благодаря услуге «МегаФона» мы не только получаем больше отзывов. Информация приходит к клиентам быстрее, время их ответа также значительно уменьшилось. Это очень важно, когда речь идет о «горячих» предложениях, - добавляет Константин Кузьмин.

Подключение «Мобильного информирования» стало не первым шагом в сотрудничестве с «МегаФоном»: сотовую связь от оператора «Юнион» использует уже девять лет. А недавно к этому добавился сервис «Междугородняя и международная связь». Перевод всех «дальних» звонков на «МегаФон» позволил агентству не просто оставаться на связи с клиентами, в каком бы уголке мира они ни находились: благодаря специальным ценам, установленным для корпоративных клиентов оператора, расходы на «межгород» и международную связь снизились на 10%.