«Школы и детсады и дальше будем строить во всех райцентрах и крупных селах»

В субботу Глава Мордовии Владимир Волков совершил рабочую поездку в два муниципальных образования республики. В поселке Атяшево он провел совещание по вопросам развития животноводства, открыл памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному и поздравил жителей с 88-летней годовщиной со дня образования района. А в Дубенках, помимо традиционной встречи с местным активом, принял участие в торжествах, посвященных Дню района.

Рабочий день Главы начался с обсуждения комплекса мер, принимаемых для предупреждения распространения африканской чумы свиней. Как отмечалось, эпизоотическая обстановка остается достаточно сложной. Вирус АЧС уже вплотную приблизился к границам Мордовии. Вспышки его отмечены, в частности, в Нижегородской, Пензенской и Рязанской областях. Причем около трети выявленных очагов по сей день остаются активными. Если инфекция все-таки проникнет на территорию республики, последствия будут без преувеличения фатальными. Ведь только агрохолдинг «Талина» производит около 41 тысячи тонн свинины в живом весе ежегодно. Значит, существенно сократятся объемы производства мяса и колбас, тысячи людей останутся без работы.

Согласно первоначальным оценкам, в личных хозяйствах, находящихся в опасной близости от крупных животноводческих комплексов, содержалось около 2,5 тысячи свиней. Проводимые профилактические мероприятия пока, правда, трудно назвать всеобъемлющими. Требования по созданию пятикилометровых защитных зон вокруг свиноводческих ферм выполняются с огромным трудом. Хозяева личных подворий крайне неохотно соглашаются заняться «альтернативными» видами деятельности - выращивать коров и бычков, разводить гусей, кур или индюшек. Межведомственная неразбериха только усугубляет ситуацию. Кое-где население, не дождавшись обещанных компенсаций, вновь занялось свиноводством (сегодня, по некоторым данным, восстановлено уже около 140 голов). Нашлись и те, кто старается поскорее распродать мясо сомнительного происхождения на стихийно возникающих придорожных рынках.

- Так продолжаться больше не может, - подытожил руководитель региона. - Если мы обещаем людям помочь в развитии других видов животноводства, слово свое нужно держать. Все инстанции - в первую очередь Минсельхозпрод РМ, ветеринарная служба, органы местного самоуправления - должны сообща решать возникающие вопросы, а не перекладывать ответственность друг на друга. Необходимо тактично и доходчиво объяснить сельским жителям, почему мы опасаемся распространения африканской чумы, предупредить о возможных последствиях, в том числе для личных подсобных хозяйств.

Глава республики предупредил, что при неблагоприятном развитии событий, скорее всего, поневоле придется истреблять даже диких кабанов. Восемь таких бригад, по три человека в каждой, сейчас уже работают в охотхозяйствах Мордовии. Однако, учитывая общую численность этих животных (около 1900 голов), их усилий явно недостаточно.

- АЧС несет серьезную угрозу развитию животноводства! И для успешного решения этой проблемы необходимы совместные усилия населения, предприятий АПК и органов власти, - заявил Глава.

…Давно проанонсированное открытие памятника святому апостолу Андрею стало знаковым событием не только для жителей Атяшевского района, но и для всей православной общественности Мордовии. Речь о его строительстве зашла еще в период возведения храма Андрея Первозванного. Монумент по замыслу должен был стать новой достопримечательностью райцентра, увенчать архитектурный облик его центральной площади. Несколько недель назад митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий заложил памятную капсулу в основание постамента - он, кстати, выполнен в виде корабля из специально заказанного в Китае гранита. Идея понятна: плащ апостола изогнут в виде паруса, что ассоциативно воплощает образ корабля, плывущего сквозь ненастья и несущего свет православной веры. Сама статуя, изготовленая по проекту заслуженного художника РФ Елены Безбородовой, сделана в стиле реализма - правая рука святого поднята в благословляющем жесте, левая твердо держит крест.

- Сегодняшний день наверняка будет вспоминать не одно поколение атяшевцев, - отметил в своем выступлении Глава Мордовии. - Открывая соборы и памятники, мы восстанавливаем память, обращаемся к нашим корням, чтобы эта духовная преемственность придавала нам силу. Возрождая веру, мы укрепляем и могущество Российского государства. Ведь именно Андрей Первозванный является небесным покровителем нашего российского флота. Сотни славных побед одержаны под Андреевским стягом. К святому апостолу нередко обращался в своих молитвах и Федор Ушаков.

Чуть позже, поздравляя жителей и гостей Атяшева с 88-летием района, руководитель Мордовии отметил очевидные позитивные перемены, происходящие в последние годы. По многим направлениям район уверенно занимает лидирующие позиции в регионе. Растут объемы производства, средняя урожайность зерновых уже сегодня превышает 35 центнеров с гектара. Меняется и внешний облик поселка, сельских населенных пунктов. В райцентре построен красивейший храм, открыт новый памятник, благоустраиваются улицы и скверы. Кроме того, отремонтированы школы, поликлиника, детский сад.

- Атяшевский район сегодня - это современная и перспективная территория с эффективным агропромышленным комплексом и динамично развивающейся социальной сферой, - сказал Владимир Волков. - Желаю ему дальнейшего процветания, а его жителям - успехов во всех делах и хорошего настроения.

В праздничный день многие работники сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района получили заслуженные награды. Особо были отмечены семейные пары, празднующие «золотой» юбилей совместной жизни, молодожены и родители призывников, отправляющихся на армейскую службу.

Разговор о перспективах развития территории продолжился в недавно отстроенном Центре национальной культуры и ремесел. Встреча с Главой республики прошла, что называется, на едином дыхании. На необустроенность атяшевцы почти не жаловались, больше обращали внимание на вопросы, требующие рассмотрения.

Один из них - необходимость реконструкции лечебного корпуса центральной районной больницы. Здание было построено в 1979 году и ныне, очевидно, уже не отвечает требованиям времени. «О проблеме мне известно, - заметил Владимир Волков. - Будем решать!».

Не менее актуальная тема - строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В двух селах - Тетюшах и Батушеве - они ютятся в плохо приспособленных помещениях, а более подходящих зданий в этих населенных пунктах нет. «Такие трудности, к сожалению, имеют место, - констатировал Глава. - В течение ближайшей пятилетки постараемся поправить положение».

Родители учеников Козловской средней школы попросили обратить внимание на состояние дороги, по которой курсирует школьный автобус, а атяшевские спортсмены - на нехватку пригодных для тренировок площадок. Как заверил руководитель региона, эти проблемные моменты также будут рассматриваться.

Оставляет желать лучшего и состояние районной жилищно-коммунальной сферы. Сети водоснабжения и водоотведения сильно изношены, а закрытая недавно свалка бытовых отходов продолжает источать сильный смрад. «Если речь идет о рекультивации, то такие работы будут проведены, - пообещал Глава. - Что касается ветхости инженерных коммуникаций - это беда всей России. Будем добиваться через наших депутатов Госдумы увеличения объемов финансирования из бюджетных источников и Фонда содействия реформированию ЖКХ».

Наконец, была озвучена просьба о завершении капремонта поселковой школы № 1. «Часть работ там уже выполнена, - заметил Владимир Волков, - в скором времени будут выделены средства для продолжения капитального ремонта. Если есть необходимость дать работам дополнительный импульс, можно придать вопросу статус наказа избирателей. Аналогичным образом, думаю, стоит поступить и с другими озвученными пожеланиями».

От имени ветеранов района выступила Елизавета Нилова. Она поблагодарила республиканские и муниципальные органы власти за внимание к насущным проблемам пожилых людей. Сразу 274 человека из числа участников Великой Отечественной войны и вдов погибших военнослужащих получили новое жилье по соответствующей государственной программе. «Также построено чудо-здание - Центр национальной культуры и ремесел, где созданы все условия для занятий творчеством, - сказала она. - Спасибо за заботу о ветеранах, за помощь в благоустройстве населенных пунктов, за эффективное решение экономических проблем».

В этот же день прошла и еще одна встреча Главы Мордовии - с жителями Дубенского муниципального района. Как было отмечено, за прошедшие пять лет в муниципальном образовании уже решены многие социально-бытовые вопросы. В целом ряде сел появились водопроводные сети, отремонтировано несколько автодорог, построены новый корпус больницы и мемориальный комплекс. Открыты и дополнительные рабочие места - на местном кирпичном заводе ныне трудятся около 150 человек. В ближайших планах значатся возведение крупного животноводческого комплекса, рассчитанного на 6 тысяч коров, благоустройство центральных улиц райцентра, проведение комплексной застройки территорий некоторых сельских поселений. «Такие проекты действительно разрабатываются или уже реализуются, - подтвердил Глава. - В дубенском селе Ардатово появятся социальный центр с ФАПом, библиотекой, комнатами для занятий и актовым залом на 160 мест, а также детская игровая площадка и мемориал павшим воинам. Здесь же, в Кочкурове, - мини-футбольное поле с искусственным покрытием. В Поводимове надеемся завершить реконструкцию школы, сметная стоимость работ оценивается в 190 млн рублей. А в Пуркаеве, Чиндянове и поселке Свиносовхоз будут проложены водопроводные сети. Все эти проекты включены в программу «Устойчивое развитие сельских территорий», рассчитанную на период до 2020 года».

А еще району необходимы новый детский сад (сегодня в очереди стоят 75 семей), автомобильные дороги. «Вы знаете, что по программе строительства дошкольных учреждений нам удалось построить 40 таких объектов, - подчеркнул Глава. - Но на этом работы не завершатся. Детсады и дальше будем строить во всех райцентрах и крупных селах, где отмечается рост рождаемости. Сказанное в полной мере относится и к школам».

Помимо того, дубенцы просили руководство региона оказать содействие в обустройстве дорожного полотна и тротуаров на нескольких сельских улицах. «Проектно-сметная документация сейчас находится на рассмотрении, - сообщил Владимир Волков. - После получения положительного заключения будем искать оптимальные пути финансирования».

...Уже вечером в местном парке Глава Мордовии принял участие в торжествах по случаю 88-летия района. Поздравив жителей с праздником, он вручил грамоты, благодарности и ценные подарки передовикам производств, молодоженам и ветеранам. А после осмотрел выставку работ районных умельцев.

Андрей КРИВОВ

