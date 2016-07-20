Республика планирует полностью обновить парк школьных автобусов

19 августа в ходе рабочей поездки в Большеберезниковский район Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с жителями этого муниципального образования. Разговор длился около двух часов. Речь шла, главным образом, о перспективах развития района - строительстве новых автодорог, открытии объектов соцкультбыта, создании благоприятных условий для инвесторов.

Как подчеркнул руководитель региона, некоторые результаты проводимой работы большеберезниковцы могут видеть уже сейчас. Не так давно были капитально отремонтированы здания районного ЗАГСа и детской школы искусств. Начата реализация масштабной программы строительства очистных сооружений, оцениваемая в 102 миллиона рублей. В эксплуатацию сдано 49 километров автодорог и почти 16 тысяч квадратных метров жилья. В ближайших планах - возведение в райцентре уже в 2017 году стадиона, где, возможно, будут тренироваться и футболисты главной команды республики.

Сложности, тем не менее, остаются. На сегодняшний день бюджет района на 70 процентов формируется за счет поступлений из республиканской казны. Отсюда вытекает и основная задача - нужно расширять собственную налогооблагаемую базу, предметно работать с инвесторами, активнее участвовать в различных государственных программах развития.

Кое-что в этом направлении уже делается. Новый кондитерский цех, открытый на базе местного хлебозавода, отгружает свою продукцию сразу в несколько регионов страны. Там уже создано около 300 рабочих мест, причем по мере увеличения оборотов будет расти и численность персонала. Серьезные преобразования идут также на Марьяновском спиртзаводе - его предполагается перепрофилировать под производство высокобелкового концентрата, проще - специальной кормовой добавки для скота. Есть также планы по разведению рыб осетровых пород на новой ферме в селе Николаевка. Производство мощностью до 20 тонн мяса осетровых, как ожидается, начнет функционировать уже в следующем году.

В то же время предельно очевидно, что потенциал территории используется далеко не полностью. «В свое время много говорилось о некой районной специфике, существующих возможностях для рекреационного туризма. Думаю, это направление надо развивать. Проявите инициативу - и она обязательно будет поддержана на республиканском уровне», - подчеркнул Глава.

Еще одна острая тема - здравоохранение. Большеберезниковцы сетовали, что ближайшее медучреждение, где есть койки с круглосуточным содержанием больных, ныне находится в поселке Комсомольский Чамзинского района. «Проблема действительно существует, - согласился Владимир Волков. - Хотя, если в полной мере наладить работу первичного звена, многие претензии отпадут сами собой. Сейчас приоритетом для медиков, работающих в деревнях, должны стать диагностика и профилактика различных заболеваний. Лечением же будут заниматься по большей части крупные, специализированные учреждения, где есть современное оборудование, квалифицированный и грамотный персонал. Именно поэтому мы и развиваем сеть фельдшерско-акушерских пунктов, тратим немалые средства на закупку передвижных медицинских комплексов». К слову, 9 таких машин (стоимостью 12 млн рублей каждая) уже сейчас работают в Мордовии. Совсем скоро будет решен и вопрос, связанный с транспортировкой больных. Большеберезниковский район получит машину скорой помощи, а также два микроавтобуса для перевозки пациентов.

На просьбу помочь в расширении детского сада в райцентре руководитель региона ответил предельно лаконично: «Программа не завершена. В целом мы решили задачу по созданию достаточного количества мест в дошкольных учреждениях. Но если рождаемость продолжает расти - безусловно, будем строить новые детсады, реконструировать существующие».

Также Глава заверил, что объемы финансирования программы обеспечения жильем молодых семей не будут сокращены. «Количество выдаваемых сертификатов останется, как минимум, на прежнем уровне, - отметил он. - Пожелания большеберезниковцев уже оформлены в виде поручения Госкомитету по делам молодежи».

Кроме того, как было подчеркнуто, в республике ожидается 5-процентный рост строительных работ по итогам восьми месяцев. Во многом это связано, разумеется, с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако существенное влияние на увеличение темпов жилищного строительства оказало и решение республиканских властей субсидировать часть ставки по ипотечным кредитам.

Говоря о дорожном строительстве, Глава республики заметил, что данной теме и впредь будет уделяться самое пристальное внимание. «В сельской местности объемы работ только за последние годы выросли в семь раз!» - заявил он. Постепенно очередь дойдет до всех проблемных участков. В том числе - и до шоссе Тазино - Шугурово, просьбу о реконструкции которого высказали местные жители.

А вот вопрос о замене школьных автобусов, курсирующих в том числе и по территории Большеберезниковского района, по словам Владимира Волкова, практически решен - скоро в республику поступит 35 машин. Такого количества хватит, чтобы полностью обновить парк техники, предназначенной для перевозки учащихся средних общеобразовательных учреждений. «И это лишь один из примеров плодотворной деятельности парламентариев, представляющих республику, - сказал Глава Мордовии. - Конкретный эпизод, демонстрирующий важность консолидированного голосования. Ничто не принесло региону больше пользы, чем политическая мудрость избирателей. В ней - наш главный капитал!».

«На большеберезниковцев всегда можете рассчитывать! - прозвучало в ответ из зала. - Мы не подведем!».