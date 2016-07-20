Выпускники школ Саранска предпочитают высшее образование

В понедельник на рабочем совещании в мэрии обсуждалась подготовка школ города к 1 сентября. До нового учебного года осталось чуть больше недели, все саранские школы уже полностью обеспечены учебниками и готовы принять учеников. По словам начальника Управления образования Администрации г.о. Саранск Оксаны Шуляповой, в этом году в саранские школы пришли работать 62 молодых педагога (3%), причем 15 из них будут учить детей в начальных классах. Стоит отметить, что в прошлом году педагогический коллектив также омолодился на 3%, и на сегодняшний день вакансий в саранских школах нет.

Глава Саранска Петр Тултаев поинтересовался судьбой выпускников-2016.

- В этом году 1351 человек в Саранске закончил 11 классов, - сообщила Оксана Шуляпова. - Подавляющее большинство - 96% - решили продолжить образование в различных вузах и среднеспециальных учебных заведениях, при этом 18,5% предпочли получить высшее образование за пределами республики, 36 человек поступили в военные учебные заведения, 2 молодых человека продолжат образование за границей - в Англии и Чехии, еще 44 человека решили пройти службу в армии. При этом работать после школы решил 1% выпускников, а на рабочие специальности пошли учиться и вовсе только 13 человек.

- Не знаю, хорошо это или нет, - отметил Петр Тултаев. - Все хотят получить высшее образование, а в стране - нехватка рабочих специальностей. К тому же сейчас многих студентов не заботят оценки. Конечно, у нас кадров не хватает, но все равно призываю всех при приеме на работу спрашивать не только диплом, но и вкладыш с оценками. У соискателей в дипломе должны быть хорошие оценки! И не надо говорить, что преподаватели были такие плохие, что всем тройки ставили. Мы все получали образование - если человек учится, хочет получить хорошие знания, у него не могут быть одни тройки! Люди, имеющие хорошие оценки в дипломе, способны не только добросовестно трудиться, но и внедрять в свою деятельность новые и передовые методы.