Торбеевский стрелок имел отношение к ОПГ Саранска

В республиканском МВД состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы ведомства за первое полугодие. Но журналистов в первую очередь интересовали подробности дела торбеевского стрелка Григория Грязнова, ликвидированного на минувшей неделе в ходе спецоперации. Представители МВД категорически отвергли версию, что бойню Грязнов устроил из-за конфликта со смотрящим по району. Рассуждения местных жителей о каких-то воровских ставленниках не имеют ничего общего с действительностью, - заявили силовики, - а убийство трех человек было совершено исключительно по бытовым мотивам. Но журналисты не унимались.

Все убийства произошли спонтанно

- Есть информация, что Грязнов по молодости принадлежал к одной из преступных группировок. Так ли это?

- Действительно, есть информация, что раньше Грязнов входил в одну из преступных группировок Саранска. В какую именно - называть не буду, - говорит начальник уголовного розыска МВД по РМ Игорь Филичкин. - Можно сказать, что до своей последней судимости Грязнов совершил несколько преступлений - вымогательство, хулиганство, причинение вреда здоровью - в составе этой группировки.

- Каковы же истинные мотивы убийства Грязновым трех человек?

- Главный мотив - неприязненные отношения ко всем убитым. Это была бытовая разборка, а не криминальная. Никакого дележа села или района не было. Убийства не связаны с какими-то воровскими понятиями.

- Однако местные жители утверждают, что ранее Григорий Грязнов занимал должность смотрящего в районе, а затем его место занял местный авторитет по кличке Колпак, который впоследствии и стал одной из жертв торбеевского стрелка.

- Местные жители много чего расскажут, потом самому страшно по улицам ходить становится. У меня нет информации о том, что он был смотрящим. Кто его назначал на эту должность?

- Но Грязнов все же имел отношение к воровскому клану республики?

- Он ранее судимый, а они все друг друга знают.

- По вашей информации, поддерживал ли Грязнов общение с единственным вором в законе в Мордовии Витей Черным?

- Я же говорю, все судимые между собой общаются. Например, Грязнов и со своей жертвой Александром Сережкиным хорошо общался, он тоже ранее судимый.

- За что же он его убил?

- В свое время они поддерживали дружеские отношения. Когда Грязнов сидел, Сережкин в какой-то момент отказался ему помогать. Грязнов, видимо, затаил обиду, а потом решил поквитаться.

- А из-за чего он убил полицейского Корнеева из Москвы?

- С Корнеевым они были одноклассниками, хорошо общались, несмотря на то, что один был полицейским, а другой - уголовником. Конфликт у них произошел на фоне алкогольных возлияний. Уверен, между трезвыми такая ссора вряд ли возможна. Кто-то кому-то что-то сказал, не так посмотрел, слово за слово, и между пьяными вспыхнул конфликт, который позже перерос в кровавую бойню. Грязнов рассказал своему однокласснику, в доме которого прятался, что убил Корнеева из-за возникшей к нему неприязни.

- Ну а за что Грязнов расстрелял Валентину Торопкину? Имела ли место ревность?

- Не хочу сказать, что Грязнов ее ревновал, но конфликт у них тоже был.

- Имел ли торбеевский стрелок свой «расстрельный список» или все убийства были спонтанными?

- Мы его уже не можем об этом спросить. Но я думаю, что каких-либо планов, когда и кого убить, Грязнов не строил. Считаю, что все убийства произошли спонтанно. На поимку преступника были брошены значительные силы, сотрудники полиции прочесали лес, собаки сначала взяли след, но через 800 метров его потеряли. С воздуха поиски вели вертолет и беспилотники, но обнаружить Грязнова все же не удалось. Понимаете, лес есть лес, и разыскать человека там довольно непросто.

- По какой причине Грязнов пришел в дом именно к Ждакаеву?

- Ему больше идти было не к кому. Он пришел к нейтральному человеку - своему однокласснику. К тому же его дом ближе всего от того места, где Грязнов бросил машину.

- Почему снайперы стреляли не по ногам во время спецоперации?

- Грязнов был вооружен автоматическим оружием, до этого расстрелял трех человек, при попытке задержания стрелял в сотрудников полиции. Когда он побежал, была вероятность, что скроется в высокой траве, к тому же он мог подстрелить кого-то еще, а допустить новые жертвы мы никак не могли.

- Наградят ли снайперов за меткие выстрелы?

- Думаю, руководство наградит всех, кто принимал активное участие в спецоперации.

- Какое вознаграждение получит информатор, сдавший Грязнова?

- Пока информация о вознаграждении в 500 тыс. рублей только на словах. Сейчас готовятся официальные документы о вознаграждении, исходя из них и будет известно о точной сумме.

В Мордовии орудовали гастролеры

- По итогам первого полугодия мы имеем 100% раскрываемость по изнасилованиям и умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, - озвучивает результаты работы ведомства Игорь Филичкин. - Высокой остается и эффективность раскрытия грабежей - 86%.

Совместно с коллегами других правоохранительных органов сотрудники уголовного розыска раскрыли ряд резонансных преступлений. В апреле этого года в Большеигнатовском районе было совершено тройное убийство местных жителей: двух женщин и мужчины. Мы отработали практически каждого жителя района на причастность к совершению этого преступления. Вскоре убийца был задержан. Им оказался ранее судимый местный житель, инвалид по психическому заболеванию.

Также нам удалось повысить эффективность раскрытия краж, в том числе из квартир граждан. С июня 2015 года по февраль 2016 года в Саранске была совершена серия квартирных краж. Мы провели оперативные мероприятия и выяснили, что к шести кражам в столице республики имеют отношение воры-гастролеры - трое жителей Нижегородской области под руководством некого Касипатова. Совместно с сотрудниками уголовного розыска Нижегородской области преступники задержаны. Мы выяснили, где гастролеры сбывали похищенное, часть из которого удалось изъять. Кроме того, установлена причастность подозреваемых к еще одной квартирной краже в Нижегородской области.

С февраля по апрель 2016 года в Мордовии прокатилась волна краж денег и ювелирных изделий из сейфов магазинов и ломбардов. Способ и метод проникновения в здания, взломов сейфов и металлических ящиков давали основание полагать, что преступления совершены членами одной преступной группы. Оперативники выяснили, что эта бригада состоит из жителей Пензенской области Макарова и Трушкина. Вскоре они были задержаны в соседнем регионе. Выяснилось, что краденные ювелирные изделия они продавали в Рязани и Москве. Задержанные подозреваются как минимум в пяти аналогичных преступлениях.

Пользуясь случаем, порекомендую гражданам дополнительно позаботиться о безопасности своего жилища: установить сигнализацию, дополнительные замки различной степени сложности, решетки на окнах, если вы живете на первых этажах, оборудовать системой видеонаблюдения подъезды домов и установить видеодомофоны в квартирах, по возможности застраховать имущество, хранить ценности в банках.

Сейчас набирают обороты мошенничества, в том числе связанные с блокировкой банковских карт. Официально с начала года зафиксировано уже 28 таких махинаций. На сотовый телефон звонит якобы сотрудник банка либо присылается СМС-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Для ее разблокировки пользователю необходимо перезвонить по указанному номеру и следовать инструкциям. После чего аферисты снимают все деньги с карты. За подобные махинации нами был задержан житель Курганской области Постнов. Он подозревается в 8 фактах мошенничеств с банковскими картами.

Большое внимание в своей работе мы уделяем розыску. На сегодня в Мордовии от следствия и суда скрываются 167 человек, еще 350 граждан числятся без вести пропавшими. В этом году нами в Московской области был задержан житель Мордовии Ульянов. Он находился в федеральном розыске более 10 лет за причинение тяжкого вреда здоровью. Взять его удалось при содействии коллег из ГУ МВД России по Москве. Другой беглец - Тимовкин - скрывался от следствия с 2013 года. Он обвинялся в разбойном нападении, краже и незаконном обороте оружия. Долгое время ему удавалось скрываться в Белоруссии, Москве, Нижнем Новгороде.

С «Мордовцемента» и Рузхиммаша умыкнули 50 млн рублей

Результаты борьбы с экономическими преступлениями озвучил врио начальника УЭБиПК майор полиции Максим Левин:

- Невзирая на должностной уровень, нам удалось пресечь преступную деятельность нечистых на руку чиновников. Возбуждены уголовные дела по 87 фактам взяточничества, в том числе по четырем в крупном размере. Среди тех, кто привлекается к уголовной ответственности, глава администрации Теньгушевского района Дементьев. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере за предоставление в пользование объектов муниципальной собственности.

На 3 года и 6 месяцев условно приговорена первый заместитель главы Зубово-Полянского района Пелагея Сисигина. Воспользовавшись своим служебным положением, чиновница незаконно присвоила квартиру, находящуюся в собственности администрации района. Сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей. Квартира была возвращена в собственность городского поселения. За «решение земельных вопросов» к уголовной ответственности привлекаются и руководители представительных органов власти муниципальных районов.

Остается актуальным проведение мероприятий, направленных на защиту бюджетных средств от коррупционных посягательств, в том числе выделенных в рамках проведения мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом году возбуждено уголовное дело в отношении руководителей одной из строительных организаций, которая проводит монтажные работы на стадионе «Мордовия-Арена». По версии следствия, руководители организации провернули махинацию, которая позволила им присвоить 300 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы рабочим. Сейчас по делу ведется следствие.

В районах республики пресечены факты незаконного обогащения за счет бюджетных средств, поступивших по программам поддержки сельскохозяйственных производителей, на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Задержана межрегиональная организованная группа, в которую входили жители сел Белозерье и Большой Чирклей Ульяновской области. Воспользовавшись незаконной схемой по возмещению НДС, группа похитила бюджетные средства в особо крупном размере. Организаторы этой схемы являются владельцами бренда крупнейшего производителя семечек в Мордовии. В этом деле оказались замешаны и другие коммерческие структуры, которые принимали участие в незаконной схеме с возмещением НДС.

Помимо этого, нами выявлены две организованные преступные группы общей численностью более 30 человек, действовавшие на крупнейших бюджето- и градообразующих предприятиях республики - «Мордовцемент» и «Рузхиммаш». Сумма хищений превысила 50 млн рублей. Уголовные дела в отношении фигурантов в ближайшее время планируются направить в суд. В случае с «Мордовцементом» речь идет об отце и сыне Вагиных из Чамзинки. Они уже были осуждены по двум эпизодам хищения с предприятия. Тогда на скамью подсудимых сели 4 человека, сейчас по новым эпизодам вместе с Вагиными перед законом предстанут 14 человек. Это охранники и другие сотрудники предприятия. Они успели вывезти с «Мордовцемента» продукцию на 11 млн рублей.

Пристальное внимание нами уделяется и противодействию нелегальному игорному бизнесу. В марте - мае этого года реализованы оперативные разработки, по которым возбуждено пять уголовных дел в отношении организаторов азартных игр. Дельцы успели получить доход от своих нелегальных заведений в сумме более 10 млн рублей.

У Героева арестовано имущество на 30 миллионов рублей

- За 7 месяцев этого года нашим управлением направлено в суд около 900 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено более тысячи человек, - заявил врио заместителя начальника Следственного управления МВД по РМ Игорь Шебнев. - Одним из наиболее резонансных дел, которые мы расследовали, было дело почтовиков. Главный бухгалтер республиканского филиала «Почта России» Олег Якурин и заместитель руководителя Василий Азясев уже осуждены, а руководителю Ивану Героеву только предстоит предстать перед судом. Расследование дела в отношении его уже завершено, и сейчас Героев знакомится с уголовным делом. Он обвиняется в 13 эпизодах преступлений, по которым сумма ущерба составила более 11 млн рублей. На имущество бывшего главного почтовика наложен арест на 30 млн рублей. Арестованы машины, квартиры, дома Героева и другое имущество. При этом арестованная недвижимость находится не только в Мордовии, но и за ее пределами.

Эдуард АНЮТИН

