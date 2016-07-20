Достроился

23 августа в Ленинском суде Саранска вынесли приговор бывшему первому заместителю министра строительства и архитектуры Мордовии 40-летнему Алексею Игнатьеву. Он обвинялся в совершении четырех эпизодов мошенничества при строительстве жилых домов в Саранске. Ущерб от махинаций экс-чиновника составил десятки миллионов рублей!

Алексей Игнатьев со времен своей чиновничьей деятельности сильно изменился, за период пребывания в следственном изоляторе изрядно похудел. Перед началом приговора он успел перекинуться парой слов с родственниками - просил принести ему в СИЗО чаю…

Приговор по делу бывшего заместителя министра строительства и архитектуры Мордовии составил 140 листов и оглашался весь день.

Наварился на сиротах

В чем же обвинялся Алексей Игнатьев? По версии следствия, свою первую махинацию он провернул еще в 2006 году. Тогда он руководил предприятием «Промэнерго» и заключил с одним из государственных учреждений Мордовии контракт на поставку оборудования в школу-интернат для умственно отсталых детей-сирот. По договору фирма Игнатьева обязалась обеспечить интернат швейным оборудованием и электроинструментами - всего 44 наименования товаров. Как только все оговоренное поступает в интернат, Игнатьев получает подтверждающие документы, на основании которых ему и перечисляются деньги за оборудование. Схема понятная и прозрачная. Директор «Промэнерго» не поставил в школу-интернат ни одной детали, но 3 миллиона 800 тысяч рублей из федерального бюджета умудрился получить. Как выяснили следователи, Игнатьев не стал придумывать многоходовых комбинаций, а просто подделал документы, свидетельствующие о поступлении в интернат имеющегося только на бумаге оборудования.

Полученные деньги Игнатьев тратил на свое комфортное обустройство. Он прикупил коттедж площадью 126 кв. м, который после достройки увеличился аж в два раза. Двухэтажный особняк с мансардой и баскетбольной площадкой во дворе расположен в живописном местечке, где строят дома бизнесмены и руководители крупнейших предприятий. Дорогостоящие иномарки Игнатьев также менял довольно часто - у него в гараже были «Фольксваген Туарег», «Тойота Камри», «БМВ Х5», правда, последняя машина покупалась от имени компании «Промэнерго».

Увел 13 миллионов рублей на строительстве многоэтажки

Как полагают правоохранительные органы, с сентября 2010-го по декабрь 2011 года Игнатьев (будучи уже директором строительной организации «Стройкомплюс») совершил хищение 13 миллионов рублей, выделенных на возведение 16-этажного дома по улице Косарева в Саранске. Всего на строительство многоэтажки были выделено более 165 миллионов бюджетных средств в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Игнатьеву деньги перечислили, но в построенном доме квартиры были непригодны для проживания, поскольку работы выполнены не в полной мере (только на 152 млн рублей). В квартирах не было ни сантехники, ни обоев, а из стен и потолка торчали провода. Объект был не готов к сдаче, но деньги уже были освоены, а жители из аварийных домов еще несколько лет не могли переехать в новое жилье. Доделывать работу за Игнатьевым пришлось другим фирмам.

Кинул партнеров

Следствие располагает информацией, что в период с мая по октябрь 2012 года директор «Стройкомплюса» похитил более 10 миллионов рублей, принадлежащих сельскохозяйственному кооперативу «Дельта». Тому требовалось провести работы по устройству вентиляции в одном из торговых центров по улице Пролетарской в Саранске. Знакомый порекомендовал руководителю кооператива фирму Игнатьева. Глава «Стройкомплюса» пообещал, что все сделает в лучшем виде точно в срок, да еще и по цене ниже рыночной. Стороны ударили по рукам, Игнатьев взял авансом деньги, но работу так и не выполнил. На тот момент у «Стройкомплюса» уже имелась кредиторская задолженность - около 90 миллионов рублей.

По данным следствия, летом 2012 года Алексей Игнатьев похитил еще 9 миллионов рублей, выделенных компанией «Мордовэнергострой». Обвиняемый взял эти средства под предлогом завершения строительных работ все в том же 16-этажном доме по улице Косарева. Однако, как и в случае с «Дельтой», Игнатьев деньги взял, а обязательства не выполнил.

Арестовано имущества на 42 миллиона рублей

У Игнатьева было арестовано имущество на сумму свыше 42 миллионов рублей, в том числе и то, что было оформлено на его родственников. Сюда входят и пять земельных участков общей площадью более 9 тысяч квадратных метров стоимостью почти 4 миллиона рублей. Два участка расположены в Мурани, еще три на Александровском шоссе (там находится производственная база, состоящая из двух зданий). По версии следствия, Игнатьев приобрел базу за 10 миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство дома по улице Косарева. Она использовалась под изготовление строительных материалов, в том числе пеноблоков. Также на территории базы находилась баня. Все это имущество на Александровском шоссе было официально зарегистрировано на супругу Игнатьева. При этом база не раз меняла собственника: то супруга переписывала ее на свою мать, то родительница снова возвращала ее дочери. Очевидно, родственники пытались через подобные сделки запутать следы.

Среди арестованного и жилой дом в Мурани стоимостью 11 миллионов 300 тысяч рублей. Эта недвижимость была оформлена на тещу Игнатьева. Были арестованы и четыре офиса по улице Строительной - зарегистрированы они на жену Игнатьева (их стоимость оценивается в 5,5 млн рублей). Под арест попала также часть квартиры на улице Республиканской, принадлежащая супруге. Часть - потому что в ней прописаны несовершеннолетние дети бывшего чиновника.

К слову, детей у Алексея Игнатьева трое: 3-летняя дочь, 16-летний сын и взрослая 22-летняя дочь, которая получала образование в медицинском университете в столице Чехии Праге. В общем-то, и сам Игнатьев не скупился на туристические поездки за границу - Испания, Германия, Мексика, Болгария и т.д. Его жена до декретного отпуска занимала пост заместителя директора предприятия «СКП-Авто» (в той же должности до ареста числился и Игнатьев). Позже руководителем этой фирмы являлась родственница жены чиновника. Отец Игнатьева фигурировал как руководитель одной из аффилированных фирм сына. Любопытно, что в суде при аресте чиновника его мать долго пыталась доказать, что смогла сама заработать на коттедж в Мурани и джип «Фольксваген Туарег» (напомним, женщина находится на пенсии, а раньше трудилась в типографии).

«Игнатьев делал все, чтобы скрыть следы хищений»

«Во время следствия мы добыли достаточно доказательств, которые позволили предъявить Игнатьеву обвинение в четырех эпизодах мошенничества, - рассказал представитель СЧ СУ МВД по РМ Василий Бодягин. - В сентябре 2014 года в отношении Игнатьева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На следствии Игнатьев давал показания, но они были лживыми, нам удалось их опровергнуть. В частности, он утверждал, что часть денег похитили его подчиненные по строительной фирме. Мы доказали, что это не так, поскольку только Игнатьев влиял на распределение финансовых потоков. Из подчиненных никто денег не видел. Тогда он выдвинул уже следующую версию - деньги потратил на строительство других объектов.

На самом деле очень большие суммы обналичивались под видом выдачи заработной платы и расходов на хозяйственные нужды, например, на покупку канцелярских принадлежностей, воды или бумаги. По документам на эти нужды ежемесячно расходовались просто баснословные суммы. Можно было всю республику канцелярскими товарами обеспечить, хотя по факту ничего не покупалось. Кроме того, через фирму в Пензенской области, специализирующуюся на продаже строительных материалов из леса, Игнатьев обналичил почти 20 миллионов рублей. Деньги эти между тем были выделены на строительство жилого дома по улице Косарева. Пензенская фирма была лишь первым звеном большой цепи по обналичиванию - деньги проводились еще через десяток компаний. Игнатьев делал все, чтобы скрыть следы хищений».

По словам Василия Бодягина, о том, каким строителем был Игнатьев, могут красноречиво свидетельствовать результаты работы его фирмы на нескольких объектах. Например, компания «Стройкомплюс» принимала участие в забивке свайного поля в жилом комплексе «Юбилейный» в пойме реки Тавла. Заказчиком здесь выступала ипотечная корпорация. Работы компанией Игнатьева были выполнены некачественно. Ипотечная корпорация предъявила к подрядчику требование все сделать, как положено, однако к тому времени «Стройкомплюс» уже находился в стадии банкротства.

В селе Макаровка есть православный лагерь, фирме Игнатьева заказали здесь установку подпорных стен. «Стройкомплюс» выполнил работы, а после первого дождя конструкции просто развалились.

Еще один штрих к образу Алексея Игнатьева - в 2013 году он уже был осужден за липовый диплом, представленный им при трудоустройстве в Правительство Мордовии. Поддельные корочки были куплены в Москве всего за 10 тысяч рублей. За это жульничество суд приговорил экс-чиновника к 20-тысячному штрафу.

Прокурор просил назначить 8 лет неволи

- Прошу учесть, что Игнатьевым совершены четыре тяжких преступления, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на значительные сроки, - заявил представитель государственного обвинения. - Эти преступления связаны с хищением денежных средств в особо крупном размере. При этом преступления Игнатьевым совершались не одномоментно, а в период с 2006 по 2012 год. Поэтому только наказание в виде лишения свободы будет способствовать установлению цели наказания. Учитывая, что по делу не имеется отягчающих обстоятельств и существуют смягчающие обстоятельства, я считаю, что Игнатьеву можно назначить не максимальное наказание, предусмотренное санкциями соответствующей статьи. Поскольку по делу заявлены гражданские иски, считаю, что нецелесообразно применить к Игнатьеву дополнительное наказание в виде штрафа. Отбывание наказания Игнатьеву я прошу назначить в исправительной колонии общего режима. Прошу признать Игнатьева виновным в совершении преступлений и по совокупности совершенных преступлений окончательно назначить наказание - 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года.

«Прошу меня оправдать!»

В суде Игнатьев своей вины не признал и просил его оправдать по всем эпизодам. По эпизоду с покупкой оборудования для интерната подсудимый заявил, что все обязательства им были выполнены. По его словам, оборудование долгое время хранилось на складе «Промэнерго», поскольку на складе Госукса не было места. Позже оборудование все же перевезли на склад Госукса, но куда делись документы о приемке, он не знает. Что касается истории с выполнением строительных работ в доме по улице Косарева, то, по мнению бывшего чиновника, это предпринимательская деятельность, а вовсе не преступление. По эпизоду с «Дельтой» Игнатьев заявил, что собирался выполнить свои обязательства по устройству вентиляции на объекте, но заказчик не предоставил проектно-сметную документацию, а без нее работы выполнить было невозможно. Кроме того, по его словам, «Дельта» по решению Арбитражного суда уже отсудила 10 млн рублей.

По приговору суда Алексей Игнатьев признан виновным и приговорен к 5 годам колонии-поселения. Примечательно, что по эпизоду с поставкой оборудования в интернат подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Арест на имущество Игнатьева сохранен. Кроме того, суд оставил право потерпевшим обратиться с иском о взыскании ущерба в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил.

Сергей НОВИЦКИЙ

