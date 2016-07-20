«Ростелеком» построил оптическую сеть для новостроек в Республике Мордовия

С начала текущего года «Ростелеком» расширил оптическую сеть, подключив по современной технологии FTTB (Fiber To The Building — «оптика до здания») 15 новых многоквартирных домов в Республике Мордовия. За это время построенные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) дали возможность охватить интернет-услугами более 1 400 домохозяйств, расположенных в городах Саранск, Рузаевка и в поселке Торбеево.

«Расширение «оптики» продиктовано возрастающими потребностями пользователей, которым важна высокая скорость доступа и стабильная работа в сети. При этом отмечу, что «Ростелеком» не только ведет строительство ВОЛС для новых сегментов жилой застройки, но и модернизирует уже существующие линии, – комментирует заместитель директора филиала в РМ ПАО «Ростелеком» – технический директор Алексей Русскин. – На сегодняшний день на эксплуатируемых узлах доступа установлены дополнительные коммутаторы и проложены многопарные перекидные кабели в более чем 150 жилых домах».

В настоящее время новым пользователям оптической сети доступны безлимитные тарифные планы с возможностью подключения интернета на скорости до 100 Мбит/c, широкий спектр выгодных пакетных предложений, включающих в себя «Домашний Интернет» и «Домашнее телевидение». Интерактивное ТВ позволяет смотреть более 200 каналов в цифровом качестве, в том числе более 60 – в HD-формате. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов: запись телеэфира, постановка трансляции на паузу, функция перемотки, заказ видео на прокат, «Караоке», бесплатный сервис «Мультискрин», позволяющий объединить в единое пространство для просмотра ТВ- и видеоконтента до 5 различных экранов, и многое другое.



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