К зиме закупят около 200 пар коньков

Власти столицы Мордовии уже начали задумываться об организации спортивного зимнего отдыха горожан. Начальник Управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации Саранска Владимир Чегодайкин отметил, что с каждым годом желающих покататься на лыжах или коньках становится все больше.

- В этом году нам необходимо приобрести порядка 200 пар коньков, - сообщил Владимир Чегодайкин. - Дело в том, что катание на коньках в Саранске становится все популярнее, количество желающих выйти на лед растет с каждым годом. Этому способствует и большое количество катков в разных районах города. Будущей зимой в Саранске будет залито 22 катка. Система у нас уже отработана, и мы готовы к тому, что людей в пунктах проката станет еще больше.