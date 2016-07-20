Первоклассников в Саранске стало больше

Приближается начало нового учебного года. На рабочем совещании в горадминистрации мэру Саранска доложили о готовности школ к новому учебному году. Все оставшиеся работы в ближайшие дни будут завершены. Уже закуплено необходимое количество учебников. Позднее они будут распределены между учащимися совершенно бесплатно. При этом первоклассников в Саранске с каждым годом становится все больше. Так, если в 2014-м было сформировано 122 первых класса, в 2015-м - 129, то в этом году - 135. Кстати, в городских школах сегодня нет учительских вакансий.