В Саранске пройдут яблочная и овощная ярмарки?

14 августа православные отмечали Медовый Спас. Неудивительно, что прошедшая в этот день в Саранске медовая ярмарка собрала много любителей этого натурального и полезного продукта. Горожане с удовольствием приобретали мед, прополис, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. К слову, члены общества пчеловодов на свою продукцию дают гарантию. Все пришедшие в этот день на ярмарку смогли увидеть концерт художественной самодеятельности, попить чай из самовара. Следующая медовая ярмарка не за горами - она состоится на том же месте (напротив РДК) 4 сентября.

Глава города Петр Тултаев на рабочем совещании дал положительную оценку мероприятию и предложил организовать яблочную ярмарку, тем более что 19 августа отмечается Яблочный спас.

- Сейчас уже поспевают ранние сорта яблок, - отметил градоначальник. - Почему бы не дать возможность людям приобрести по доступной цене яблоки нового урожая. Главная задача - чтобы в яблочной ярмарке участвовали мордовские производители. У нас в республике немало яблочных мест, например, Краснослободский, Ардатовский районы, много дачников, надо дать им возможность найти своего покупателя.

А вот перекупщикам, реализующим импортную продукцию, на яблочную ярмарку вход будет заказан.

- Осенью можно провести и овощную ярмарку, - продолжил тему Петр Тултаев. - Уже собран лук, поспела морковь, скоро придет время картофеля и капусты. Надо дать местным производителям выход на рынок, а частники смогут продать излишки своей продукции. Польза от таких ярмарок двойная - мордовские производители смогут сбыть свою продукцию, а горожане - приобрести ее по сходной цене.