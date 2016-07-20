Горожане стремятся получить для своих домов шатровые крыши

Приближается осень и, соответственно, сезон дождей, поэтому одним из главных вопросов, обсуждавшихся на планерке в мэрии в понедельник, стал ремонт кровель. На сегодняшний день большое количество крыш многоквартирных домов находится в стадии ремонта. Большая часть работ приходится на Фонд капитального ремонта, который не совсем четко справляется с возложенными на него обязанностями.

Жители города не один раз жаловались Петру Тултаеву на подрядчиков Фонда, которые порой недобросовестно выполняют свои обязанности - работают спустя рукава или даже вовсе бросают объект, не выполнив работу. В таком положении сегодня оказался дом по ул. Серадзской, 12.

К тому же люди просят не просто провести ремонт кровли, но полностью ее реконструировать, сделав шатровой. Горожане быстро поняли, что с шатровыми крышами возникает меньше проблем и служат они гораздо дольше.

- В этом плане я поддерживаю жителей Саранска, - заявил градоначальник. - Часто за ремонт крыш мы платим большие деньги. А потом зимой кровли разрывает от морозов или перепадов температур. Получается, мы просто выкидываем деньги на ветер!

Что касается крыш, за ремонт которых отвечают управляющие компании, то здесь работы находятся на завершающей стадии - 70% кровель от намеченного уже отремонтировано.

- Необходимо завершить все работы по ремонту кровель в установленные сроки, - распорядился Петр Тултаев. - Погода ждать не будет, до 10 сентября все должно быть сделано! Считаю, что необходимо в средствах массовой информации дать сведения о тех подрядных организациях, которые не справились со взятыми на себя обязательствами. Все, в том числе и Фонд капитального ремонта, должны знать, с кем в дальнейшем не стоит сотрудничать.