День кино с Жераром Депардье

Все ближе 27 августа - профессиональный праздник кинематографистов и любителей киноискусства. В день российского кино в Саранске состоится открытие Культурного центра Жерара Депардье - кинотеатра «Россия».

Нас ждет обширная программа празднования. Начнется оно 27 августа в пять вечера. И откроет его звезда мирового кино - Жерар Депардье обещал лично перерезать красную ленту. Компанию ему составит давний друг актера, гендиректор Госфильмофонда России Николая Бородачев. В честь праздника Саранск посетят звезды отечественного кино, зрительская любовь к которым проверена временем. Судите сами: на сцену нового центра в этот вечер выйдут Ивар Калныньш, Лариса Лужина, Ия Нинидзе, Аристарх Ливанов, Александр Панкратов-Черный, Лев Прыгунов, Эвклид Кюрдзидис, Татьяна Абрамова и многие другие известные актеры. Вести вечер будет народная артистка России Наталья Гвоздикова вместе с секретарем Союза кинематографистов России Сергеем Новожиловым. Состоится премьерный показ фильма «Зодчий» о Главе РМ Владимире Волкове. Праздничный вечер закончится фейерверком.

28 августа в 14.00 в новом киноцентре пройдет показ фильма для детей. А в 17.00 здесь состоится мастер-класс знаменитого российского режиссёра и сценариста, обладателя огромного числа наград и кинопремий Александра Сокурова. Будет показан фильм мастера «Александра».

29 августа центр приглашает всех поклонников Ярослава Евдокимова на концерт певца, который начнется в 18.00.