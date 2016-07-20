Фестиваль «Кургоня» ждет гостей!

20 августа на территории Сузгарьевского сельского поселения пройдет одно из самых ярких гастрономических мероприятий - фестиваль национальных культур «Кургоня». Всего за один год фестиваль получил статус международного - кроме гостей из Самарской области, Удмуртии и Карелии к нам приедут делегации из Эстонии и Финляндии.

На фестивале, который начнет работу в 11.00, каждый найдет занятие по душе. Для удобства гостей праздника мероприятие будет разделено на несколько площадок. Так, на «Ярмарке трех Спасов» можно будет приобрести дары леса, овощи и фрукты нового урожая, продукцию пчеловодства. Дегустация национальных блюд будет проходить на площадке с говорящим названием - «Самые вкусные блюда из картофеля». Узнать, как развлекались наши предки, можно, посетив «Национальные игры». Принять участие в состязании по стрельбе из лука, метанию топора и деревянного мяча сможет каждый желающий. Также на этой площадке представится возможность посоревноваться в поднятии бревна, перетягивании палки, беге в лаптях. Специальная площадка с детскими играми и аттракционами не оставит равнодушным подрастающее поколение. Отдельная зона предусмотрена и для желающих сделать необычное фото.

На фестивале будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Участники представят свое творчество широкой публике, а посетители ярмарки смогут приобрести понравившуюся работу.

Будут здесь и хоровод, и праздничный концерт, и круглый стол «Развитие национального самодеятельного творчества и декоративно-прикладного искусства в сельской местности».

Завершит фестиваль этнодискотека, которая начнется в 18.00.

Отметим, что из Рузаевки будет организован дополнительный транспорт в село Сузгарье.