Строители отметили свой профессиональный праздник

На прошедшем в Театре оперы и балета торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню строителя, Глава Мордовии Владимир Волков рассказал о ходе реализации масштабной программы подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Работы, по словам руководителя региона, сегодня кипят более чем на 100 объектах. Среди ключевых строек - стадион «Мордовия Арена», аэропортовый комплекс г. Саранска, дороги и отели. «Так, проведена реконструкция двух университетских общежитий, открыта гостиница «Адмирал» - одна из двух, где разместятся команды-участницы чемпионата. В этом году планируется выполнить основную массу работ по гостинице для делегаций ФИФА и отелю международной сети «Меркюр», - сказал Глава РМ. Также предполагается сдать в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении улиц Красной и Севастопольской, дорогу между Светотехстроем и Юго-Западом. «В ближайшее время мы приступим и к реализации еще одного масштабного проекта - возведению магистрали Светотехстрой - Химмаш протяженностью около 6 километров, - сообщил Владимир Волков. - Первым ее объектом станет четырехполосный мост через реку Инсар».

И это только часть довольно внушительного списка. Кроме того, построено новое здание лицея для одаренных детей, проведена реконструкция Саранского музыкального училища, открыт лечебно-диагностический комплекс Республиканской клинической больницы, сданы в эксплуатацию несколько крупных торговых центров, ведутся работы в музейно-архивном комплексе, Универсальном зале на площади Тысячелетия, крытом футбольно-легкоатлетическом манеже.

Важнейшей задачей остается жилищное строительство. В течение ближайших трех лет предполагается построить не менее миллиона квадратных метров жилья, причем свыше 330 тысяч «квадратов» - в текущем году. По программе «Молодая семья» условия своего проживания уже улучшили около 5 тысяч семей, из них 370 - в прошлом году. Заметно улучшилась ситуация с обеспечением квартирами детей-сирот. Более 600 молодых людей уже справили новоселье, а до 2020 года сделать это смогут еще 2 тысячи человек. Мордовия полностью выполнила программу улучшения жилищных условий для ветеранов войны. Новые квартиры приобрели 6,5 тысячи человек, причем почти 70% - на первичном рынке. Лидирует республика и по реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. За три года в строй введено 80 тысяч кв. метров. В нынешнем году переселения ожидают 2 тысячи человек, а до 2018-го - почти 8 тысяч.

И все-таки некоторым работам, по мнению Главы, нужно придать ускорения. Речь идет, прежде всего, о строительстве гостинично-жилого комплекса «Тавла» и второго микрорайона ЖК «Юбилейный». Здесь одновременно возводятся около тридцати домов, а также два детсада и детская поликлиника. Сказанное в полной мере относится и к набережной реки Инсар, другим объектам, находящимся в этой части города.