Памяти режиссера Долгова

В минувший четверг cостоялось открытие мемориальной доски заслуженному деятелю искусств России и Мордовии, народному артисту РМ, режиссеру Владимиру Долгову. Торжественный митинг, посвященный его памяти, собрал под стенами дома на Ботевградской, 86, где долгие годы жил режиссер, деятелей культуры и искусства, поклонников, коллег, родных и друзей.

На мероприятие приехали земляки артиста из Ардатова. «Мы горды тем, что Владимир Васильевич родился на нашей земле, мы увековечим его имя в названии одной из улиц нашего города», - пообещал представитель администрации района.

На митинг пришел почти весь коллектив Музыкального театра имени И.М. Яушева, где Долгов долгое время был главным режиссёром. О его спектаклях писала центральная пресса, они были показаны в десятках российских городов. Во всех театрах Мордовии служат ученики Долгова, ставшие уже мастерами сцены. 17 лет Владимир Васильевич возглавлял Союз театральных деятелей Мордовии, избирался членом Правления СТД России. Имя Владимира Долгова включено в энциклопедию Мордовии и энциклопедию «Лучшие люди России».

Все, кто уважал, любил, ценил и восхищался этим талантливым, добрым и мудрым человеком, отмечали в своих речах его преданность искусству и театру, его человечность и скромность. «Владимир Васильевич был человеком высокой нравственности, высокой культуры. Он самозабвенно относился к театру, его отличало редкостное, уважительное отношение к актеру. Спасибо судьбе за встречу с ним!» - сказал о мастере народный артист Мордовии, глава СТД РМ Николай Большаков.