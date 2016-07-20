14 августа в храмах Саранской епархии Русской православной церкви стартовала приуроченная ко Дню знаний благотворительная акция «Поможем собрать ребенка в школу».

Акция призвана поддержать малоимущие и многодетные семьи, проживающие на территории Саранской епархии. В течение двух недель - с 14 по 27 августа - все желающие могут принести в храм необходимые для учебы вещи или же помочь материально. 28 августа состоится передача собранных средств и вещей нуждающимся. В акции примут участие все храмы Саранской епархии.