В Саранск доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского

23 августа в главный храм Мордовии - Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова - будет доставлен ковчег с частицей мощей одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви - святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого).

По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия 23 августа святыню привезут из симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря в рамках ежегодной православной выставки-ярмарки «На земле святого праведного воина Феодора Ушакова». Как сообщили в Саранской епархии Мордовской митрополии, выставка будет проходить на площади перед Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова с 23 по 29 августа. В ней примут участие монастыри, храмы, подворья, паломнические центры, православные издательства, предприятия народных, художественных промыслов и прикладного искусства России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ковчежец будет находиться в Кафедральном соборе до 29 августа. Поклониться и приложиться к мощам смогут все желающие. Как рассказал секретарь епархиального управления - протоиерей Виктор Хохлов, после 30 августа ковчег с частицей мощей святителя Луки Войно-Ясенецкого провезут по храмам Саранской епархии.

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского происхождения. С детства он увлекался живописью и даже хотел в будущем поступить в академию художеств. Однако решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Он блестяще окончил обучение и начал трудиться в госпитале в Чите. В самом начале своей карьеры хирурга работал на территории современной Мордовии - в Ардатове, который в начале XX века входил в состав Симбирской губернии. Будучи защитником православной веры, Валентин Феликсович принял священнический сан и вскоре стал епископом. Пройдя через ужасы репрессий 1930-х годов, святитель Лука до самой смерти совмещал труд хирурга со служением архиерея. Он написал знаменитый труд «Очерки гнойной хирургии», переизданный во многих странах и до сих пор являющийся классическим, за который получил Сталинскую премию, даже несмотря на церковное служение. Конец своего земного пути он встретил, возглавляя Симферопольскую кафедру.