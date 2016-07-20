Срок для вице-губернатора

65-летний заместитель губернатора Новгородской области Виктор Нечаев, известный жителям Мордовии по своей прежней работе в университете и правительстве республики, получил срок за мошенничество. Чиновник уверял своих небедных «клиентов», что обладает могущественными связями в силовых структурах, и за приличное вознаграждение брался обеспечить закрытие уголовных дел. На этом и погорел.

В правительстве Новгородской области Виктор Нечаев отвечал за привлечение инвестиций в экономику области. На должность заместителя губернатора он был назначен в январе 2014 года. До этого два года работал директором НИИ специальных систем связи, автоматизации и управления в Москве, а в 2011-2012 гг. был заместителем председателя правительства Иркутской области.

Как полагает следствие, в период с 30 июля по 10 августа 2013 года Виктор Нечаев и его сообщник Сергей Александров провернули махинацию на 6,5 миллиона рублей. Вице-губернатор получил эти деньги, обещая закрыть дело в отношении бывшего ректора Московской академии водного транспорта Владимира Костина. Встретившись с родственниками ректора возле кафе «Калинка Джем» на улице Васильевской в Москве, Виктор Нечаев объяснил, что для прекращения дела необходимо выплатить весьма крупную сумму. Посредником при этом выступал Сергей Александров, который выдавал себя за адвоката, хотя не обладал таким статусом. Деньги были переданы, но обвиняемого в мошенничестве ректора в конечном итоге признали виновным и осудили.

Другой эпизод мошенничества имеет отношение к руководителю Шимского района Новгородской области Михаилу Некипелову. Летом 2015 года заместитель губернатора пригласил главу района к себе в кабинет и сказал, что знает о возбужденном против него уголовном деле - чиновника обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В основу дела легли события семилетней давности, когда Некипелов возглавлял МУП «Новгородский водоканал» и, по версии следствия, во время ремонтных работ незаконно выплатил подрядчику 27 миллионов рублей. Нечаев намекнул Некипелову, что дело инициировано губернатором Новгородской области и для начала он может добиться, чтобы его расследованием занялись в Москве. А уж там он использует свои дружеские отношения с высокопоставленными силовиками, и в итоге все закончится условным наказанием. Вице-губернатор при этом сообщил, что его соседом по даче на берегу Истринского водохранилища является руководитель спецслужбы, так что договориться с ним не составит большого труда. Нечаев обрабатывал Некипелова вместе с сообщницей - членом областной Общественной палаты и помощницей вице-губернатора Ульяной Журавской. По делу она проходила как посредница. Ульяна Журавская заявила главе района, что услуги вице-губернатора будут стоить 5,5 млн руб., при этом большую часть - 3 млн руб. - надо будет отдать сотрудникам следственного комитета. Михаил Некипелов обратился в правоохранительные органы. 10 августа 2015 года в Москве Виктор Нечаев получил за свои «услуги» 47 тысяч долларов США. Однако распорядиться деньгами «решалы» не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России. Одновременно в Москве и Великом Новгороде задержали его подельников.

Басманный суд рассматривал дело бывшего вице-губернатора Новгородской области всего две недели - Нечаев и его подельники признали свою вину и активно сотрудничали со следствием. Гособвинение просило для Виктора Нечаева и Сергея Александрова четыре года колонии, а Ульяна Журавская, по мнению прокурора, заслуживала условного срока. Басманный суд Москвы вынес свой приговор: Виктор Нечаев получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, а его подельники получили 3 года условно.