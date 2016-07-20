«Ребенок был мне не нужен»

В Москве суд приговорил уроженку Мордовии 34-летнюю Татьяну Скородумову, оставившую грудного ребенка в Измайловском парке, к 9 годам лишения свободы. Мамаша была признана виновной в покушении на убийство малолетнего ребенка.

Утром 5 ноября прошлого года гулявшая с собакой в Измайловском парке Москвы женщина пришла в ужас от случайной находки - в небольшом овраге она обнаружила младенца. Место, где оставили малыша, безлюдным не назовешь: справа проезжая дорога, слева прогулочная аллея. Листьев на деревьях в ту пору уже не было, поэтому территория хорошо просматривалась. Тем не менее ребенка ухитрились бросить здесь никем не замеченным.

«Собака резко повернула к тому дереву и побежала. Я даю команду: «Стоять, ко мне», но она не послушала, - рассказала москвичка Елена Журавлева. - Пес разрыл листву, под ней находился ребенок. Грудничок был одет в два комбинезона и шапочку. Видимо, он очень долго лежал на холодной и мокрой земле. Одежда малыша была уже мокрой. Лежал он на спине, глаза закрыты, а лицо уже было серо-синее. Я даже не поняла, живой ли он. Срочно вызвала «скорую» и полицию. Взяла младенца на руки, один из подъехавших полицейских снял с себя куртку и укутал меня ею вместе с ребенком, чтобы как-то согреть. Через считаные минуты приехала «скорая». Врачи осмотрели малыша - им оказался мальчик, к счастью, он был еще жив, хотя состояние здоровья вызывало опасения. У ребенка выявили признаки переохлаждения».

Малыша срочно доставили в Морозовскую больницу и отходили. Но врачи считают, что мальчик остался жив только чудом - температура воздуха была очень низкой.

Столичные полицейские расклеили фото малыша по всему району, обошли все роддомы и детские поликлиники. К поискам матери активно подключились и жители Москвы, многие разместили информацию о розыске родителей ребенка в своих аккаунтах в социальных сетях. В полицию поступили десятки звонков с предложением оказать любую необходимую помощь - от расклейки листовок в общественных местах до сбора одежды для малыша.

Пока шли поиски родителей, шефство над подкидышем взяли полицейские. Они купили малышу новую одежду, скинулись на питание и памперсы. Органы опеки успели дать ребенку имя - его назвали Тихоном, что с древнегреческого означает удачливый (по святцам в этот день как раз были именины у Тихона). Фамилию дали по месту находки - Измайлов.

Позже выяснилось, что у Тихона есть отец, который был совершенно не в курсе злонамеренных планов мамаши избавиться от ребенка. По словам замначальника полиции по оперативной части ОМВД «Измайлово» Дмитрия Тихомирова, когда оперативники проверяли одну из коммунальных квартир, то не смогли застать на месте мать недавно родившегося мальчика. Отец ребенка заявил, что его сожительница Татьяна Скородумова вместе с новорожденным сыном до недавнего времени лежала в больнице с пневмонией, а на днях они выписались и уехали на родину в Мордовию. Полицейские показали мужчине фото найденного малыша. Отец ребенка едва не лишился чувств, узнав на фото своего сына и выслушав рассказ о приключившихся с ним неприятностях.

Опера попытались вычислить местонахождение мамаши по ее мобильному телефону, но она предусмотрительно его отключила. Сотрудники полиции обошли все отели, общежития и ночлежки. В одном хостеле администратор опознал Татьяну Скородумову по фотографии. Он рассказал, что женщина пришла сюда вечером - одна, с небольшой сумкой. Было видно, что ее что-то гнетет, клиентка была в подавленном настроении и много курила. Администратор проводил полицейских в комнату Татьяны. Увидев на пороге людей в погонах, Скородумова без возражений оделась и отправилась вместе с полицейскими.

В отделении полиции Татьяна рассказала, что приехала в Москву из Мордовии и устроилась на работу кассиром в продовольственном магазине. Брошенный младенец оказался у нее уже третьим ребенком. Шесть лет назад в Мордовии женщина отказалась от первой дочери Софии, ее уже удочерили иностранцы. Вторую девочку - Александру - она пару лет назад отдала в детдом уже в Москве. Понять причину, по которой женщина решила расправиться с третьим ребенком, было сложно - Татьяна ничего внятного не говорила и путалась в показаниях: то беременность была нежеланной, то решила отказаться от ребенка еще в роддоме, но, так как он родился недоношенным, еще две недели провела с ним в больнице. Затем заявила, что испугалась сложностей с документами - мол, сына некуда прописывать.

«Вечером 4 ноября в начале седьмого я с ребенком вышла из дома, - рассказала полицейским Татьяна. - Я взяла такси и сказала, чтобы водитель отвез меня в Измайловский парк. Там мы все время гуляли. Потом мы сели на лавочку. Он закричал. У меня с собой была еда. Я его покачала, покормила. Ребенок заснул. Потом я его положила под дерево недалеко от дороги. Постояла и убежала… Он родился восьмимесячным. У малыша были проблемы со здоровьем, врачи предварительно диагностировали пневмонию, шумы в сердце и глазную инфекцию. Из роддома нас перевели в детскую больницу. Я каждый день навещала его в больнице, кормила. Потом забрала домой - и вдруг поняла: ребенок все-таки не нужен… Я в дом малютки звонила, мне сказали, что без свидетельства о рождении его принять не могут».

В суде Скородумова просто заявила, что бросила ребенка из-за тяжелого материального положения. С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд Москвы вынес Татьяне Скородумовой обвинительный приговор. Она признана виновной в покушении на убийство малолетнего ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд приговорил мамашу к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Алексей НИКОЛАЕВ

