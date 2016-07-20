«Развитием сельских территорий Мордовия занимается образцово»

На минувшей неделе Мордовия вновь стала аграрным центром всей страны. Более 400 руководителей региональных органов управления АПК, включая вице-премьеров и министров сельского хозяйства, главы администраций муниципальных районов и сельских поселений из 68 субъектов Федерации приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании по развитию сельских территорий и поддержке малых форм хозяйствования.

И если поначалу идея Минсельхоза России провести мероприятие именно в нашей республике многим казалась достаточно смелой, то впоследствии вопросы отпали сами собой. Ведь ни один другой регион не может похвастать таким количеством уже реализованных на селе проектов. А равно - и активным участием во всех федеральных программах, направленных на поддержку сельскохозяйственных производств и обустройство жизни аграриев. Так, объемы затрат в пересчете на каждого сельского жителя составили по итогам прошлого года 761 руб. 80 копеек (в целом по России, для сравнения, сей показатель едва превысил 242 рубля). Только в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года» (ранее - «Социальное развитие села») республике удалось привлечь из разных источников свыше 7,8 миллиарда рублей. Благодаря этому за прошедшие 12 лет здесь было построено свыше 311 тысяч квадратных метров жилья, пять школ, шесть детских садов и столько же домов культуры, а также 49 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 стадионов, 2 спортзала и один физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, было проложено дополнительно 470 километров газопроводов, 860 км водопроводных сетей и 20 км линий электропередачи. В 2015 г. в новые дома вселились 334 семьи - это пятый результат по стране после несопоставимо больших по территории и бюджетным возможностям Татарстана, Башкортостана, Якутии и Ленинградской области. И самое главное - удалось существенно замедлить отток населения из деревень в города, снизить уровень безработицы на селе до минимальных значений.

Изучать мордовский опыт возрождения глубинки было решено сразу с практической части. А точнее - с посещения населенных пунктов, где программы социального развития дали неплохие всходы.

По проекту комплексной компактной застройки поселка Плодопитомнический Рузаевского района в эксплуатацию сдано 14 двухквартирных и 5 одноквартирных домов, общеобразовательная школа на 100 учеников, детский сад на 55 мест и Дом культуры. А еще здесь ведутся работы по благоустройству, появляются асфальтированные дороги и тротуары, всем миром собраны средства на возведение храма.

Большинство жителей агрогородка работают на местном предприятии «Агро-Союз» - одном из сильнейших в округе. Но рабочих рук все равно не хватает. Нужных специалистов приходится искать в Саранске, Рузаевке, соседних районах. Не случайно обучение в школе проводится по агротехническому профилю, для чего была даже разработана специальная программа. Получив аттестат, выпускники без труда поступают в сельскохозяйственные вузы, а позже возвращаются в родной поселок.

Пока доморощенных аграриев с высшим образованием сравнительно немного - 14 человек. В перспективе, однако, их количество будет расти. Благо и рождаемость в Плодопитомническом увеличилась за последнюю пятилетку в два с лишним раза. Детсад и школа укомплектованы почти полностью. В первом - 53 воспитанника, во второй - 97. Иными словами, вопрос открытия новых образовательных учреждений становится все более актуальным.

В другом селе - Новотроицкое Старошайговского района - государственная программа позволила полностью модернизировать социальную инфраструктуру. Например, появились детский сад «Теремок» на 25 мест, социальный центр с библиотекой, фельдшерско-акушерским пунктом, актовым залом и даже танцполом. А вдобавок - еще и стадион, оснащенный футбольным полем с искусственным покрытием, беговыми дорожками, волейбольной площадкой и трибунами на 200 человек. В местной школе сейчас обучаются 117 детей. В ближайших планах - расширить ее хотя бы до 150 мест.

Интересно, что жильем молодых специалистов обеспечивает агрофирма «Новотроицкая». Она берет на себя решение всех вопросов, связанных со строительством, включая подведение коммуникаций. Далее с новоселами заключаются соглашения. А по истечении 15-летнего срока дом вместе с приусадебным участком полностью переходит в собственность работника. В настоящее время на таких условиях возведено уже 12 домов.

А вот с действующими в регионе методами поддержки малых форм хозяйствования гостей ознакомили на примере семейной животноводческой фермы КФХ «Лазарев Н.Д.», находящейся в Малых Березниках Ромодановского района. Строительство ее обошлось в 36 млн рублей, из которых 21,6 миллиона хозяйство получило в виде гранта. Сейчас здесь содержится 116 голов КРС. Надои, в общем-то, неплохие - 4200 килограммов с одной коровы по итогам прошлого года и уже 3600 кг по результатам первого полугодия 2016-го.

Впрочем, это именно тот случай, когда количественные показатели принципиального значения не имеют. Роботизированный комплекс является отличной площадкой для подготовки зоотехников, ветеринаров и даже осеменаторов. Теоретические знания они получают в стенах расположенного неподалеку республиканского центра обучения специалистов сельского хозяйства, а производственную практику проходят в условиях реальной фермы.

Не менее важна и проводимая в республике работа по воспроизводству поголовья. Для искусственного осеменения животных довольно давно используются передвижные комплексы. Сейчас по региону колесят 36 подобных автомобилей, в том числе 12 - частных. Стоимость услуги составляет от одной тысячи рублей. И если раньше эту деятельностью приходилось субсидировать, то сегодня такой нужды больше нет. Количество заявок от сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и личных подворий растет с каждым годом.

Село Семилей Кочкуровского района служит еще одним примером комплексного развития территории. В населенном пункте есть, во-первых, 90-местный детсад «Цягадайка» с бассейном. Во-вторых, социальный центр, где под одной крышей разместились кафе, музей, парикмахерская, фельдшерско-акушерский пункт, несколько ремонтных мастерских, отделение связи и сельсовет. А в-третьих, физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейной коробкой, футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами. Неподалеку готовится и новая площадка под малоэтажное жилищное строительство (недавно сюда были подведены инженерные коммуникации). В ближайших планах - соорудить мостик, напрямую соединяющий соццентр с детским садом. Но его местная администрация обещает сделать собственными силами.

Итоги первого дня работы были подведены на практических семинарах, которые одновременно прошли в Рузаевском, Старошайговском и Кочкуровском районах. А уже в пятницу российские аграрии сообща обсудили существующие проблемные моменты и пути их решения.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, принятая программа устойчивого развития села позволила не только выявить лидеров, но и обобщить их опыт. В Мордовии, например, ставка делается одновременно на расширение производственной базы и создание приемлемых условий для жизни специалистов. Липецкая область, в свою очередь, всеми силами поддерживает кооперативное движение, то есть различные потребительские, снабженческие или аграрные объединения граждан. «Многие из участников семинара имели возможность непосредственно на месте изучить эти практики, сравнить их с теми, что существуют в других регионах, - подчеркнул Джамбулат Хатуов. - Надеемся, домой они вернутся с полным пониманием того, что именно следует сделать, и какие идеи принять к сведению. Поэтому нашу сегодняшнюю встречу следует рассматривать как некую отсчетную точку, стандарт, к которому следует стремиться».

Федеральный чиновник также отметил, что столь впечатляющей динамики нельзя добиться за короткий промежуток времени. Нужны годы, чтобы ростки нового окрепли и укоренились. «Наверное, никого не оставило равнодушным увиденное в районах республики - комплексное обустройство площадок под жилищное строительство и объекты социальной инфраструктуры, - сказал он. - Но появились они не по мановению волшебной палочки. Мордовия образцово занимается развитием сельских территорий, является активным участником всех программ, реализуемых под эгидой Минсельхоза страны».

«Село - это сила России, ее прошлое, настоящее и будущее, - отметил в своем выступлении Глава Мордовии Владимир Волков. - В агропромышленном комплексе республики трудятся более 30 тысяч человек, из них 17 тысяч - в сельском хозяйстве. Только в прошлом году в развитие отрасли было направлено почти 2,5 млрд рублей федеральных средств, еще столько же вложил сам регион. Эффективность принимаемых мер очевидна. Сегодня мы производим сельхозпродукции на 52 миллиарда, занимаем 15-е место в стране по объемам производства зерна, шестое - мяса на душу населения, четвертое - молока. Яиц же и вовсе производим больше всех в стране - почти 1900 штук на человека. При этом 60 процентов продукции реализуется за пределами республики, а стоимость продуктовой корзины остается минимальной в России».

По словам Главы Мордовии, подобные семинары дают возможность обобщить опыт регионов: «Для многих из них развитие сельскохозяйственной отрасли является приоритетным направлением. И если производство есть - село продолжает жить. В своей деятельности мы исходим из того, что каждый крупный инвестиционный проект должен сопровождаться комплексом мер по благоустройству и развитию социальной инфраструктуры территории. Без этого грамотных специалистов будет трудно удержать на месте. Потому мы и участвуем в федеральных программах».

В то же время руководитель республики призвал увеличить объемы финансовой помощи селу, больше средств выделять на развитие малых форм хозяйствования и социальное обустройство: «Сейчас, к счастью, мы уже не думаем над тем, как накормить страну. Но надо ставить перед собой и более амбициозные цели, связанные, например, с завоеванием мировых рынков. Пример Мордовии и других субъектов свидетельствует, что нам по силам добиться этого!».

«Мне приятно находиться в Мордовии, - заметил прибывший в республику Глава администрации Липецкой области Олег Королев. - Здесь живут замечательные люди, в которых сочетаются необыкновенная природная чистота, работоспособность и внутренняя доброта. Такой народ - главное богатство земли. Берегите его, и тогда у вас все получится!».