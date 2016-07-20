Владимир Волков посетил Краснослободский район

В минувшую субботу Глава Мордовии Владимир Волков побывал с рабочей поездкой в Краснослободском районе Мордовии. Здесь руководитель региона осмотрел строительную площадку нового свиноводческого комплекса в селе Слободские Дубровки, посетил село Куликово, где в этом году откроет двери новый Дом культуры, ознакомился с ходом строительства нового амбулаторно-диализного центра, провел встречу с жителями района и принял участие в празднике, посвященном 446-летию города Краснослободска.

Недалеко от села Слободские Дубровки начинается строительство современного сельскохозяйственного предприятия. Здесь планируется содержать свыше шести тысяч продуктивных свиноматок, комплекс будет производить 17 тысяч тонн мяса свиней канадских пород. «В настоящее время уже начаты земляные работы, освобождается место для рытья котлована, - сообщил руководитель ООО «Глобал Поволжье» Михаил Степанов. - Сдача комплекса запланирована на 2018 год». По его словам, объем инвестиций в проект составил около 20 миллионов рублей, на новом предприятии смогут получить работу 180 местных жителей. «Объем инвестиций - очень существенный, - говорит Михаил Степанов. - Но, несмотря на кризисные времена, внимание и поддержка руководства республики вселяют в нас уверенность в успехе нашего дела. Со временем, когда комплекс заработает в полную силу, он станет крупнейшим в республике и сможет создать достойную конкуренцию даже таким гигантам, как «Талина».

Глава Мордовии подчеркнул, что регион и впредь будет активно содействовать созданию современных животноводческих комплексов, которые производили бы качественную продукцию для республики и страны. «Первые корпуса должны быть введены уже к концу 2017 года, чтобы к чемпионату мира по футболу наши гости смогли по достоинству оценить блюда из свинины, выращенной на краснослободской земле», - отметил Глава.

В селе Куликово Краснослободского района завершается строительство современного Дома культуры. Его открытия местные жители очень ждут, ведь в просторном двухэтажном здании площадью более 700 кв. метров отведены помещения для занятия различными видами творчества, здесь разместится сельская библиотека, будут свой танцевальный зал и гримёрные, а также кабинет для работников сельского совета. Всего же клуб рассчитан на 170 мест, со зрительным залом на 120 мест. Таким образом, новый объект приобретёт статус социального центра. В эксплуатацию Дом культуры планируют ввести уже в этом году. Фасад здания практически готов, осталось провести отделочные работы, завезти и установить оборудование, а также обустроить прилегающую территорию.

Следующим пунктом рабочей поездки стал осмотр строительной площадки амбулаторного диализного центра в Краснослободске. Его открытие имеет большое значение для больных, страдающих почечной недостаточностью. Размещенный рядом с центральной районной больницей, центр будет оснащен аппаратами искусственной почки для лечения 120 пациентов (в 3 смены) на самом современном оборудовании. При этом лечебное учреждение будет обслуживать не только больных из Краснослободска, но и жителей прилегающих районов. Ориентировочная сумма инвестиций для реализации этого важнейшего проекта - 240 миллионов рублей, начало работы амбулаторного диализного центра запланировано уже в следующем году.

Владимир Волков поинтересовался у главного врача центральной районной больницы Вячеслава Дудникова, как сейчас обстоит дело с оказанием населению скорой медицинской помощи. По словам Вячеслава Дудникова, в медицинском учреждении активно работает передвижной мобильный медицинский комплекс на базе КамАЗа, который при необходимости оперативно сможет добраться в любой самый удалённый уголок района и оказать помощь больному.

На встрече с жителями Краснослободского района Глава республики обрисовал ситуацию с развитием экономики и социальной сферы Мордовии. Промышленное производство региона даже в этом непростом году показывает уверенный рост, а аграрный сектор и вовсе выводит республику в лидеры по многим показателям. «За последнее время в Мордовии было построено более 60 комплексов переработки, - отметил Владимир Волков. - Такой грандиозной, оборудованной по последнему слову техники, полностью роботизированной базы нет ни в одном регионе Российской Федерации. Соответственно, на ближайшую перспективу нами ставится задача в полтора раза увеличить производства мяса и молока. Если позволит погода, в этом году мы планируем собрать и очень хороший урожай - 1 млн 400 тыс. тонн зерна».

На встрече затрагивались самые разные темы социально-экономического развития республики - от подготовки к чемпионату мира по футболу до жилищного строительства и демографической ситуации. «Строительству жилья в Мордовии уделяется особое внимание, - указал Глава. - В республике действует программа компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам, что очень выгодно для молодежи. А при рождении четвертого ребенка ипотека полностью списывается для многодетной семьи». Кстати, за первое полугодие в Мордовии родилось на 141 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Практически все, чего нам удалось добиться во всех отраслях развития, - результат нашего продуманного голосования. Мы должны понимать цену каждого нашего голоса и вновь осознанно сделать правильный выбор», - отметил Владимир Волков.

По окончании встречи с жителями района Глава Мордовии принял участие в торжествах, посвященных 446-летию Краснослободска. Город активно благоустраивается, преобразились ул. Ст. Разина и ул. Кирова. Большое жилищное строительство позволит переехать из ветхого жилого фонда 335 семьям, а 22 молодые краснослободские семьи уже получили квартиры. В скором времени начнется строительство школы, будут благоустроены парк и территория рядом с больницей. Владимир Волков прояснил ситуацию с замедлением работ на объездной дороге. Как оказалось, в этом виноват нерадивый подрядчик. Данный вопрос Глава взял под контроль, и объездная дорога должна быть открыта уже в сентябре, после этого начнется ремонт моста.