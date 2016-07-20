Как переизбрать домкома?

Жители многоквартирных домов Саранска очень часто задают подобный вопрос и обращаются с просьбой о смене председателя ТСЖ к представителям районной власти или Главе города Петру Тултаеву. Причина, толкающая их на этот шаг, зачастую одна - домком не следит за состоянием и обслуживанием дома, содержанием его в надлежащем санитарно-техническом состоянии. О том, кто и каким образом имеет право назначить или переизбрать домкома, рассказывает начальник Управления по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Администрации городского округа Саранск Павел Котин.

- Мы привыкли к понятию «домком». Как же правильно называть представителей этой профессии?

- В современном жилищном законодательстве понятия «домком» не существует. Сегодня «руководителя дома» мы называем в зависимости от того, каков статус домового сообщества: если в доме создан жилищный кооператив - это председатель правления жилищного кооператива, если в доме создано ТСЖ - председатель правления ТСЖ, если в доме нет ни кооператива, ни товарищества - председатель совета многоквартирного дома. В каждом из этих случаев собственникам жилья придется действовать по-разному, чтобы сменить домкома.

- Как же происходит переизбрание руководителя дома?

- Если в вашем доме нет ТСЖ, жилищного и иного кооператива, то руководство осуществляется через совет МКД. Он избирается на общем собрании из числа собственников помещений дома. В свою очередь, из членов совета также на общем собрании собственники избирают председателя совета МКД. В этом случае в повестку собрания включаются сразу два вопроса: избрание совета МКД и избрание председателя совета МКД. Отмечу, что инициаторами собрания могут выступить любой собственник, группа собственников и даже управляющая организация.

Аналогично, то есть через общее собрание, нужно действовать и при переизбрании председателя совета многоквартирного дома.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно, если в нем приняли участие собственники помещений дома или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа. Подчеркну, что количество голосов пропорционально площади помещения собственника, то есть чем больше квартира, тем больше голосов будет у собственника на собрании. Решение о переизбрании председателя принимается простым большинством голосов собственников. В помощь собственникам разработаны методические рекомендации по проведению общих собраний (приказ от 31.07.2014 № 411/пр) и требования к оформлению протоколов общих собраний (приказ от 25.12.2015 № 937/пр).

- Как действовать жителям домов, в которых организованы ТСЖ или кооператив?

- В этом случае есть два пути. Первый, когда председатель правления ТСЖ или кооператива избирается правлением из своего состава на срок, определенный уставом. Порядок избрания председателя как ТСЖ, так и кооператива определяется этим документом. Так что, если вы решили переизбрать председателя, сначала загляните в устав организации.

Во втором случае переизбрание председателя может произойти в ходе общего собрания членов ТСЖ. Для кооператива такой порядок не предусмотрен. Уставом ТСЖ может быть предусмотрено избрание председателя общим собранием членов товарищества. Оно проводится по аналогии с общим собранием собственников помещений в МКД. Его инициатором может выступить любой из членов ТСЖ.

- Собственники провели общее собрание и приняли на нем соответствующее решение. Что делать дальше, чтобы оно вступило в законную силу?

- Это очень важный аспект. Во-первых, копии решений и протокола общего собрания должны быть в обязательном порядке предоставлены тому собственнику, по чьей инициативе было созвано общее собрание, а также в управляющую организацию, правление ТСЖ или кооператива не позднее чем через 10 дней после его проведения. Во-вторых, для того чтобы принятые решения были зафиксированы и имели правовую основу, в 5-дневный срок эти же документы и копии направляются в Государственную жилищную инспекцию Мордовии. Кроме того, так как ТСЖ и кооператив являются юридическими лицами, копии протоколов общих собраний (протоколов заседаний правления) необходимо в течение 3 рабочих дней представить в регистрирующий орган по месту нахождения ТСЖ (кооператива) для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

- Где жители Саранска могут получить компетентную консультацию по данному вопросу?

- Собственники могут обратиться к нам в управление, позвонив по телефону 47-58-29. Мы находимся по адресу: ул. Советская, 34 д. А также в управлениях жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администраций районов Саранска:

Ленинский район - ул. Пролетарская, д. 21, телефоны: 47-21-28, 47-21-20;

Октябрьский район - ул. Гожувская, д. 40, телефоны: 55-85-01, 55-08-66;

Пролетарский район - ул. Коваленко, д. 20А, телефоны: 76-09-61, 76-31-70.