Ставка на экспорт

Очередное заседание Совета директоров промышленных предприятий при Главе Мордовии на сей раз решено было провести на базе одного из старейших заводов республики - ООО «Сарансккабель». За последние семь лет он несколько раз переходил от собственника к собственнику, до тех пор пока в декабре позапрошлого года не оказался под управлением Уральского кабельного центра, входящего в структуру группы «Нефтехимпром». Новому хозяину удалось сделать почти невозможное. Простаивавшие месяцами производственные линии снова стали выпускать востребованную на рынке продукцию. Если за весь 2014 г. выручка оценивалась в 1,95 миллиарда рублей, то только за первые шесть месяцев года нынешнего она составила 2,29 миллиарда. Списочная численность персонала возросла с 997 до 1245 человек, средняя зарплата увеличилась с 22,4 до 27,2 тысячи рублей (причем в июне она превысила 30-тысячную отметку). В развитие завода было вложено свыше полумиллиарда рублей, а объемы инвестиций в модернизацию производства увеличились за это время в 15 с лишним раз! В рамках запущенного проекта обновления мощностей приобретено 10 единиц современного оборудования, еще 2 линии подверглись капитальному ремонту. После завершения этих работ объемы производства вырастут, как ожидается, почти на 1,3 млрд рублей в год.

И еще один немаловажный момент. Прежде сильной стороной «Сарансккабеля» считалось наличие целого ряда социальных программ. Нынешний собственник, похоже, пытается возродить некоторые из них. Уже открыта некогда простаивавшая столовая. Причем часть затрат на питание компенсирует завод. Вновь появились и различные виды материальной помощи.

- А ведь происходит все это в далеко не самых благоприятных условиях, - напомнил присутствующий руководитель региона Владимир Волков. - Бывали времена и получше, но тогда потенциал предприятия использовался весьма слабо. Ныне же приходится отвоевывать порой опрометчиво оставленные позиции. Заказов хватает, линии практически полностью загружены. Иногда их работа расписана на несколько месяцев вперед. Это красноречиво свидетельствует о том, что даже в трудные периоды можно активно развивать производство.

Да и в целом, как следовало из выступления вице-премьера республиканского Правительства - министра промышленности, науки и новых технологий РМ Александра Седова, ситуация в отрасли явно стабилизировалась. Объемы производства по итогам первого полугодия возросли до 60 миллиардов рублей, или на 9,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарные объемы реализации составили 66,5 миллиарда рублей - а это уверенное четвертое место в ПФО и первое в пересчете на одного человека. Отменными показателями могут похвастать, в частности, предприятия ГК «Оптикэнерго», «Орбита», Ковылкинский электромеханический завод и другие. А некогда проблемные производства сегодня демонстрируют почти рекордную динамику. Прирост на «Биохимике» перевалил за 166 процентов, на «ВКМ-Стали» - за 205%, «Рузхиммаш» в первом полугодии выпустил продукции в 2,4 раза больше, чем в январе-июне 2015-го.

Притом ныне уже каждый третий отгруженный потребителям продукт считается инновационным. С января по июнь включительно такой инновационной продукции реализовано на 7 млрд руб. (и не в последнюю очередь благодаря уже упомянутому рузаевскому заводу химического машиностроения - 400 миллионов).

Увеличивается и зарплата работников. Сегодня она уже превышает 24 тысячи рублей. В лидерах - «Хелиос-Ресурс» (45,6 тыс. руб.), «Оптикэнерго» (свыше 40 тысяч) и «Непес-Рус» (39 тыс. рублей). А по динамике - «Лисма» (141 процент), НИИИС имени А.Н. Лодыгина (134 процента) и «Ксенон» (133%). Наконец, за истекшие полгода создано 130 высокопроизводительных рабочих мест.

Правда, Глава Мордовии призвал промышленников не радоваться заранее своим успехам: «С позиции сбыта готовой продукции год текущий едва ли лучше 2015-го. Окончательно трудности не преодолены. Да, в общем, нам удается справляться с возникающими проблемами, свидетельством чему является значительный, 14-процентный, рост инвестиций в основной капитал. Но нужно добиться устойчивого развития - продолжить закладывать новые и модернизировать существующие производства, искать и осваивать рынки сбыта, бороться за заказы, налаживать деловые связи с отечественными и зарубежными партнерами».

В числе приоритетов, как и ранее, остается расширение сотрудничества с крупнейшими российскими компаниями и госкорпорациями - «Газпромом», «РЖД», «Роснефтью» и другими. Благо примеров, когда предприятия заключали выгодные контракты и вытесняли с рынка иностранных конкурентов, хватает. «Здесь не нужно ждать приемлемых предложений, - подчеркнул Владимир Волков. - Мы сами должны выходить с инициативой, демонстрировать свои новинки, внедрять и продавать их. Только в этом случае можно будет добиться стабильного роста производства».

Другое перспективное направление - экспорт. «Рузхиммаш», стремящийся наладить связи с Кубой и Ираном, довольно убедительно доказывает, чего можно добиться даже в условиях стагнации на отечественном рынке подвижного состава. «Сейчас нам как никогда нужны смелые идеи, - отметил Владимир Волков. - Ни Правительство страны, ни институты развития не будут более поддерживать ординарные проекты. Дальнейшее наше существование во многом зависит от конкурентоспособности России на мировом рынке».

В связи с этим не грех напомнить и о существующих мерах поддержки новых проектов развития в промышленности. Объемы финансирования программы весьма существенные - около 13 млрд рублей, большую часть из которых составляют средства из внебюджетных источников. Вот только на помощь эту вправе рассчитывать производства, чья деятельность соответствует определенным критериям. Учитываются, допустим, рост производительности труда, внедрение системы бережливого производства, участие в переобучении персонала или реализация проектов энергосбережения.

К слову, вопросу ценообразования и сбалансированности тарифов в энергетике представители директорского корпуса уделили особое внимание. И немудрено: несколько лет назад с самых высоких трибун официально было объявлено, что резкие скачки стоимости электричества, отпускаемого промышленности, никогда более не повторятся. Возможны лишь незначительные корректировки - в зависимости от инфляционных процессов. Тем же, кто считает отпускные цены завышенными, рекомендовалось развивать собственные генерирующие возможности.

Ныне, однако, оказалось, что платежи растут чуть ли не вопреки здравому смыслу. На Саранском приборостроительном заводе, например, они увеличились на 17,6 процента. И это при 5-процентном росте производства, происходящем на фоне сокращения объемов потребления энергоресурсов.

Причина, скорее всего, заключается в том, что энергетики пытаются тем самым компенсировать собственные потери. Из-под их влияния уже вышли, в частности, «Оптикэнерго», «Резинотехника», «Мир цветов» и некоторые другие производства.

«Если так пойдет и дальше, у разбитого корыта окажутся, в первую очередь, сами ресурсоснабжающие организации, - предупредил Глава. - Пора понять: эти крайне опасные игры до добра не доведут!». Продолжить диалог Владимир Волков рекомендовал уже на уровне регионального Минэнерго, дабы в деталях изучить каждый конкретный случай увеличения платежей.

Под занавес заседания руководитель республики еще раз обратился к теме роста заработной платы. «Положительная динамика есть, хотя она и уступает той, что демонстрирует бюджетная сфера, - констатировал он. - Задача остается прежней: обеспечить темпы роста, сопоставимые с уровнем инфляции. Притом делать это необходимо путем повышения производительности труда».