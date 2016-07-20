Здесь будет город-сад!

На днях Глава Саранска Петр Тултаев ознакомился с работой Ботанического сада, который находится на Ремзаводе.

- Мы ищем саженцы деревьев и кустарников в других регионах, закупаем за пределами республики цветы, когда все это есть у нас под боком, причем гораздо дешевле! - делится впечатлениями градоначальник. - К тому же в нашем Ботаническом саду работают профессионалы, которые могут дать дельный совет. Здесь можно увидеть и многолетние цветы, которые цветут все лето, и различные деревья. Чего там только нет! И все очень красиво. Предлагаю всем главам районов, представителям городских парков и тем, кто отвечает за озеленение Саранска, съездить туда на экскурсию. Вы не только снимите стресс, но и найдете для себя что-нибудь полезное.

- Необходимо подготовить новую концепцию озеленения города, - распорядился Петр Тултаев. - Следует привлечь к этой работе специалистов из Мордовского госуниверситета. При этом хочу отметить, что мы не отказываемся от прошлого, от того, что уже наработано, но надо двигаться вперед, выходить на новый уровень.

Мэр Саранска также предложил проводить некоторые школьные уроки по биологии непосредственно в Ботаническом саду. Транспортом администрация города готова учащихся обеспечить.