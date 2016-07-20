«Волонтерам нужно уметь быстро разруливать различные ситуации»

В МГУ им. Н.П. Огарева волонтеры чемпионата Европы по футболу 2016 года Татьяна Лабурина и Татьяна Пархаева рассказали журналистам о неоценимом опыте, полученном во время проведения масштабного футбольного первенства, поделились впечатлениями от знакомства с Францией и общения с волонтерами и болельщиками со всей Европы. В пресс-конференции также приняли участие посол Волонтерской программы ЧМ-2018, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин и директор Саранского волонтерского центра Иркям Суркова.

Обе девушки - и Татьяна Лабурина, и Татьяна Пархаева - студентки 3 курса факультета иностранных языков мордовского госуниверситета. В вузе они изучают одновременно два языка - английский и французский. И во Франции им пригодилось знание и того, и другого.

На чемпионате Европы по футболу-2016 Татьяна Пархаева трудилась волонтером функции «Гостеприимство» в Сент-Этьене, а Татьяна Лабурина встречала гостей турнира в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Стоит отметить, ранее девушки уже участвовали в организации мероприятий международного уровня в Саранске.

Всего на Евро-2016 волонтерами стали двадцать юношей и девушек из России. Они помогали организаторам в самых различных областях - услуги переводчиков, транспорт, помощь болельщикам, гостеприимство и т.д. Как отметил ректор вуза Сергей Вдовин, неслучайно именно мордовский госуниверситет и Саранск направили на турнир сразу двух волонтеров: «Волонтерство постепенно становится важной частью общественной жизни республики и является одним из ключевых направлений воспитательной работы университета. Это эффективное средство самореализации личности».

Уже в будущем году Татьяна Пархаева и Татьяна Лабурина примут участие в волонтерской программе Кубка Конфедераций 2017 года. И, конечно, они готовятся к чемпионату мира 2018 года, призывая всех присоединиться к волонтерской команде. «Волонтерство - это замечательный опыт! Ты действительно чувствуешь себя частью чего-то большего, когда помогаешь проводить масштабное мероприятие», - говорит Татьяна Лабурина.

Работа волонтера не обходится и без курьезных случаев. «К примеру, кто-то из vip-персон прибыл на чемпионат во Францию на день раньше положенного времени, и его не оказалось в списках гостей. Пришлось моментально сориентироваться. Мы за десять минут уладили недоразумение, проводили этого человека в гостиницу, - вспоминает Татьяна Лабурина. - Нам, волонтерам, нужно уметь быстро разруливать такие ситуации, чтобы все гости оставались довольными».

На чемпионате Европы наши девушки обменивались опытом с другими волонтерами и попутно отмечали различия. Например, во Франции были волонтеры-водители на легковых автомобилях, у нас в России нет этого в планах. По статистике 60% волонтеров во Франции - мужчины и только 40% - женщины, а в нашей стране пока наоборот. Кроме того, средний возраст французских волонтеров повыше - за 30 лет, в России - 23 года.

В целом волонтерская программа Евро-2016 оставила у мордовских девушек самые приятные впечатления. Конечно, присутствовало некоторое волнение со стороны родителей студенток, учитывая непростую политическую обстановку, сложившуюся сегодня в мире. Однако все прошло хорошо.

Директор Саранского волонтерского центра Иркям Суркова рассказала о том, что волонтерская программа мундиаля будет отличаться от программы Евро-2016. Главное отличие в масштабе - на ЧМ-2018 будет в 3 раза больше волонтеров. Для участия в волонтерской программе в Саранске подано более 2000 заявок. Самые популярные функции - сопровождение команд и лингвистические услуги. Кандидатами в волонтеры на время чемпионата в Саранске уже стали жители 39 стран мира.

Сейчас продолжается регистрация желающих принять участие в Волонтерской программе. Стать частью большой команды волонтеров Оргкомитета несложно: на сайте welcome2018.com/volunteers есть подробное описание всех шагов на пути к регистрации. Главное - не забыть выбрать из числа городов-организаторов Саранск. Параллельно с регистрацией новых кандидатов в волонтеры начнутся второй и третий этапы отбора: онлайн-тестирование способностей и языковых навыков и очные собеседования. Если регистрация прошла успешно, на электронную почту придет приглашение на тестирование. Тест не займет много времени - в течение получаса в режиме онлайн кандидат проверит свои аналитические способности и личностные качества.

Иркям Суркова еще раз отметила, что стать волонтером может любой желающий. Главное - искреннее желание и активная жизненная позиция. Она также подчеркнула, что будущему волонтеру не стоит бояться недостаточного знания иностранного языка. Для волонтеров с разным уровнем знания языка и задачи предусмотрены разные. Занятие для всех найдется.

Елена БУДАНОВА

