Глава республики встретился с жителями Ельниковского района

В воскресенье Глава Мордовии Владимир Волков встретился с жителями Ельниковского муниципального района. В течение почти трех часов он отвечал на вопросы, поступавшие как в письменной, так и в устной форме. «Ежегодно я получаю около 6 тысяч писем от граждан, - заметил руководитель региона. - Читаю их лично - как правило, по воскресеньям. Проблемные вопросы вашего района знаю, некоторые уже в ближайшее время будут решены. Остальные тоже не останутся без внимания, по каждому из них будет проведена работа».

Участники встречи поблагодарили Главу республики за внимание к району, помощь в решении проблем, в том числе за приобретение транспорта для спортивной школы, содействие в строительстве жилья для ветеранов Великой Отечественной войны (по этой программе 158 ельниковцев смогли улучшить условия своего проживания). «Мы и дальше будем поддерживать село - строить дороги, дома, социальные объекты», - заверил Владимир Волков. Он признался, что в современных экономических условиях делать это гораздо труднее, чем раньше. Тем не менее республиканские власти прилагают все силы, чтобы различные отрасли экономики динамично развивались. В первом полугодии есть рост в промышленности, АПК, строительстве. Благодаря этому развиваются и районы республики.

Одной из ключевых тем стало дорожное строительство. Ельниковцы поблагодарили Главу за проведенный капремонт автодороги Ельники - Первомайск (Нижегородская область). Вместе с тем были названы и те участки, которые нужно срочно приводить в порядок. Так, глава Старотештелимского сельского поселения попросила Владимира Волкова помочь в реконструкции 22-километрового шоссе Ельники - Старый Тештелим. Понятно, что для проведения работ нужны немалые средства. Потому сельчане предложили отремонтировать для начала только семикилометровую часть пути - от села Новодевичье до Старого Тештелима. По словам Главы РМ, к капитальному ремонту планируется приступить уже в следующем сезоне.

Вообще, теме строительства дорог в сельской местности сегодня уделяется самое пристальное внимание, - подчеркнул Владимир Волков. Только за последнюю пятилетку объемы работ выросли почти в 7 раз. Большая заслуга в этом принадлежит нынешнему депутату Госдумы от Мордовии, первому заместителю председателя комитета по транспорту, члену Центрального штаба ОНФ Виталию Ефимову - он, кстати, тоже участвовал во встрече с жителями Ельниковского района. Пользуясь случаем, руководители сельских поселений поблагодарили его за содействие в формировании дорожных фондов - таким образом местные власти получили средства на содержание дорог в сельских населенных пунктах.

Еще одна важная тема - строительство объектов социальной инфраструктуры. Речь зашла, например, о возведении нового Дома культуры. По словам Владимира Волкова, в ближайшие годы вопрос будет решен. Также руководитель республики сообщил, что в Ельниках планируется построить детский сад на 120 мест - это позволит решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях.

Очень остро стоит в районе вопрос повышения доступности медицинских услуг. Необходимо, в частности, приобрести машину скорой помощи, организовать на базе дневного стационара хотя бы несколько коек, действующих в круглосуточном режиме. «Реанимобиль купим обязательно! Причем в самое ближайшее время!» - пообещал Владимир Волков. Он также заметил, что республиканская власть держит вопрос организации качественной медицинской помощи на особом контроле: только в прошлом году на укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой медицинской помощи было дополнительно направлено около 1 миллиарда рублей.

И, конечно же, в ходе встречи прозвучал вопрос о создании новых предприятий, привлечении инвесторов. Глава республики заявил, что в районе предполагается разместить одну или несколько новых площадок агрохолдинга «Талина». Возможно, будут открыты и другие производства. Районным властям следует держать этот вопрос под особым контролем, - подчеркнул Глава.

Завершая трехчасовой разговор, руководитель республики поблагодарил ельниковцев за активную гражданскую позицию, стремление улучшить качество жизни. «Сообща мы можем сделать очень многое, - подчеркнул он. - Главный капитал Мордовии - наша сплоченность, единство, консолидация и нацеленность на решение важнейших вопросов».