«В работе управляющих компаний Минска нет грубости и формализма»

На минувшей неделе Глава Саранска Петр Тултаев побывал в командировке в столице Беларуси Минске. Своими впечатлениями о работе тамошнего жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и социальной инфраструктуры градоначальник поделился на рабочем совещании в мэрии.

- Управляющие компании города Минска взаимодействуют с горожанами на доверительных условиях, - рассказывает Петр Тултаев. - В их работе нет грубости и формализма, присущих некоторым нашим коммунальщикам. У нас на домах висят информационные таблички с адресом и телефонами управляющей компании, однако во время «мэрских суббот» до них очень сложно дозвониться - никто не отвечает. В Минске же за каждым многоквартирным домом закреплен кто-то из работников управляющей компании, и необязательно из руководителей - это может быть как мастер участка, так и слесарь, и лифтер. Ответственный за дом всегда находится на связи. Он, конечно, не домком, но активно ему помогает. У нас же порой и сами домкомы работают чисто формально, вот только вознаграждение все любят получать. Может, стоит пересмотреть и систему стимулирования домкомам. Почему бы и нам не взять на вооружение опыт Минска?

Кстати, в Беларуси также есть плата за капремонт. Правда, все собранные деньги поступают на счета администрации, а не в специальный фонд. Работы все делаются вовремя и очень качественно, у людей проблем и жалоб не возникает.

- В Минске очень чисто, - продолжает градоначальник, - причем это касается не только центральных улиц, но и дворовых территорий. У белорусов можно поучиться отношению к благоустройству и санитарной уборке городских территорий. В городе (даже в отдаленных районах) чисто, опрятно и цивилизованно. Залог чистоты не только в культуре людей, но и в дисциплинарном воздействии. К нарушителям благоустройства применяются самые жесткие санкции. Штрафы очень дисциплинируют людей!

- Что касается общественного транспорта, здесь никто не думает уклониться от платы за проезд, - рассказывает Петр Тултаев. - Безбилетники в Беларуси могут получить 15 суток ареста, не говоря уж о штрафах. У нас же зайцев в лучшем случае высаживают из автобусов. А чтобы наказать безбилетника, кондуктор должен вызвать полицейского, у самих кондукторов нет полномочий накладывать штраф на пассажиров. Наш кондуктор на справедливое требование оплатить проезд может и услышать нецензурные слова, и даже подвергнуться нападению. Организации, занимающиеся общественными перевозками граждан в Саранске, теряют большие средства от безбилетников. Администрация города в ближайшее время обратится в вышестоящие органы, чтобы они ужесточили ответственность за безбилетный проезд в городских автобусах и троллейбусах.

- Посетил в Минске и Музей истории Великой Отечественной войны, - делится впечатлениями мэр Саранска. - Поразило то, что даже вечером в будний день в музее много посетителей. Причем там, в отличие от нашего музея, вход платный! В музее у них все просто организовано, ничего лишнего. Тем не менее всё бьет наотмашь. А как красочно рассказывают экскурсоводы! Нам необходимо перенять их опыт! Мы все называем Великую Отечественную войну священной, но нам необходимо доводить это до молодежи, надо бороться за каждую юную душу! Историю страны, историю своих Побед надо знать!