Полеты в Москву станут доступнее

Уже с 5 сентября в аэропорту Саранск открывается регулярный рейс Саранск - Москва (Домодедово) - Саранск.

- У этого рейса много преимуществ, - рассказывает помощник генерального директора ОАО «Авиалинии Мордовии» Кристина Мирошкина. - Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю по будням. Удобное расписание для пассажиров - утренний вылет из Саранска в Москву в 07.35, вечерний вылет из Москвы в Саранск в 20.00. При этом обеспечивается доступ к широкой авиационной маршрутной сети со стыковкой в аэропорту Домодедово. Так, из аэропорта Домодедово можно добраться до Минеральных Вод, Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Стоит отметить и доступность перелета. Билет на самолет из Саранска в Москву будет стоить от 3 тысяч рублей, и чем раньше вы позаботитесь о покупке билетов, тем дешевле они вам обойдутся. Во время полета пассажирам предоставляются прохладительные напитки, чай, кофе, кондитерские изделия. С багажом также не возникнет проблем, поскольку можно бесплатно провезти 20 кг багажа и 10 кг ручной клади.

Продажа билетов открыта во всех кассах города, а также на интернет-сайтах.