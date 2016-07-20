Спектакли «Золотой маски» приедут в Саранск

С 20 по 26 сентября театралов нашего города ждёт интересное культурное событие. При поддержке Главы Мордовии впервые на сцене Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева в рамках театрального фестиваля «Золотая маска» свои спектакли покажут два известных московских театра. Театр юного зрителя представит местной публике спектакль по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», а театр «Мастерская П.Н. Фоменко» привезёт в Саранск классику - спектакли «Война и мир. Начало романа» по Льву Толстому и «Волки и овцы» по пьесе Александра Островского.

Программа «Лучшие спектакли в городах России» проводится с 2000 года, в ней участвуют спектакли - номинанты и лауреаты Премии «Золотая маска». Благодаря этой программе жители нашей страны уже имели возможность познакомиться с творчеством более сорока театральных коллективов. В рамках региональных фестивалей «Золотой маски» также проходят семинары, мастер-классы, встречи с создателями спектаклей. Этой осенью фестиваль побывает в Саранске, Перми, Петрозаводске, Костомукше и других городах.

«Волки и овцы» - легендарный спектакль первого поколения «фоменок», впервые показанный в 1992 году. Картины русской жизни после отмены крепостного права - с пьянством, транжирством, коррупцией и изворотливостью, с поговорками и прибаутками, - скрученные Островским в комический узел под названием «Волки и овцы», были чуть ли не случайно выбраны основой для студенческой работы курса Петра Фоменко в ГИТИСе, мгновенно ставшего самой популярной актерской командой начала 90-х. С этого спектакля наравне с давно снятой с репертуара «Двенадцатой ночью» Евгения Каменьковича началась биография «Мастерской Петра Фоменко» - написанной легким белым стихом страницы новейшей театральной истории.

Самый большой урожай премий на «Золотой маске» «Мастерская Петра Фоменко» получила в 2002 году. «Война и мир. Начало романа. Сцены» был назван лучшим спектаклем малой формы, Петр Фоменко под неслыханный шквал аплодисментов получил премию за режиссуру, а Галина Тюнина - за лучшую женскую роль.

Рассказанная театром часть романа невелика - неполный первый том. Еще по-детски взбалмошна влюбленная в Бориса Друбецкого Наташа Ростова; еще не умерла родами маленькая княжна Lize, и князь Андрей только собирается в действующую армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и мальчишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой военных действий, служащей в этом спектакле занавесом.

Спектакль был показан на Украине, во Франции, Италии, Испании, Германии, Португалии, Швейцарии, Бельгии и США. «Слабо сыгранных ролей в «Войне и мире» просто нет», - писал об игре актеров Петра Фоменко Роман Должанский из «Коммерсанта».

Генриетта Яновская, режиссер московского ТЮЗа, поставила спектакль «С любимыми не расставайтесь» в память о любви. О ее боли. Старую пьесу Александра Володина она отворила не мелодраматическим ключом, которым ее часто открывают. Она впустила в нее столько правды о природе любви, что в ней то и дело слышатся отголоски совсем другого автора. В маленьких, почти документальных фрагментах судебных бракоразводных процессов, использованных в пьесе, во всем экспрессивном строе спектакля, открытом навстречу боли, ясно обнаруживаются следы Достоевского, автора, которого так подробно исследовал другой режиссер Московского ТЮЗа, по совместительству муж Яновской, Кама Гинкас.

Билеты на все спектакли уже в продаже, обращайтесь в кассу Музыкального театра имени Яушева.