С нарушителями тишины будут бороться

Очень часто жители Саранска жалуются градоначальнику на нарушение тишины в ночное время. В ряде случаев составляются протоколы на нарушителей, в том числе на работников кальянной. Но проблема в другом. Порой люди, сами позвонившие в полицию и сообщившие о громкой музыке, не открывают потом двери, чтобы расписаться в протоколе. Получается, граждане согласны и дальше терпеть неудобства, лишь бы нигде не светиться.

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал оперативнее реагировать на жалобы людей. Например, в последнее время горожане недовольны, что около магазина «Спар» по ул. Коваленко молодежь собирается по ночам и включает музыку на всю катушку. А ведь там рядом многоэтажные жилые дома, и летом при открытых окнах такая шумовая атака просто не дает уснуть. Градоначальник распорядился разобраться с этой ситуацией.