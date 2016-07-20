После реконструкции третьего водоподъема качество воды в Саранске улучшится

- В последнее время поступает довольно много жалоб от горожан на частое отключение воды - холодной и горячей, - начал планерку в горадминистрации мэр Саранска Петр Тултаев. - Также жители недовольны качеством воды, поскольку из кранов нередко течет ржавая вода.

Директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев объяснил подобную ситуацию тем, что в летнее время ресурсоснабжающие организации проводят ремонт и замену коммуникаций. К тому же сейчас идет реконструкция третьего водоподъема. Жителям Саранска надо еще немного потерпеть неудобства с отключениями, зато потом город будет надежно обеспечен водой.

- Потерпеть, конечно, можно, - отметил градоначальник. - Однако надо заранее оповещать людей об отключениях и их продолжительности. Если же отключению подлежит и холодная вода, необходимо привозить к многоэтажкам бочки с водой. А вообще работы надо проводить оперативно, чтобы как можно меньше доставлять людям неудобств.