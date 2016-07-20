Акция «Народный сквер» будет продолжена

На совещании в горадминистрации Петр Тултаев отметил, что акция «Народный сквер» пришлась по душе жителям Саранска и они просят ее продолжить.

- Сейчас, конечно, еще рано, но к осени у нас все должно быть готово, - распорядился мэр столицы Мордовии. - Мы создаем психологически комфортную для проживания среду. Тем не менее мало просто посадить деревья, необходимо за ними еще ухаживать, поливать. Знаю, что есть места, где саженцы погибли из-за отсутствия полива. Мы благоустраиваем город не для отчетности, а для удобства горожан. Люди сами могут выбрать места для появления нового сквера. Важно еще правильно выбрать вид деревьев и кустарников. И в этом нам должен помочь местный Ботанический сад. Работающие там профессионалы могут правильно выбрать вид дерева или кустарника. Одно время было модно сажать туи, но это ведь чужеродный для нас вид. Неудивительно, что многие из них не выжили и погибли. Нам нужны насаждения, которые обязательно будут радовать горожан не один десяток лет.