Студенты из Мордовии могут получать экологическую стипендию

Студенты российских вузов, которые увлекаются защитой природы и хотят развиваться в природоохранной сфере, могут принять участие в конкурсе на получение стипендии Президентского фонда природы. Заявки принимаются на сайте заповеднаястипендия.рф до 12 октября. Победители, которые станут стипендиатами, будут ежемесячно, с ноября 2026 по август 2027 года, получать по 30 тыс. рублей (26,1 тыс. рублей после вычета налога).



«Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной, очно-заочной, заочной форме обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», – сообщается в положении о стипендии. Отмечено, что её соискателем может выступать студент, заинтересованный в участии в развитии системы особо охраняемых природных территорий Российской Федерации и не имеющий академической задолженности. А если он по очно-заочной или заочной форме, то должен трудиться в сфере охраны окружающей среды.



Получить стипендию могут студенты, у которых есть план участия в развитии системы особо охраняемых природных территорий. Он может быть исследовательским, практическим, просветительским – направление деятельности не ограничено. Заявить о себе могут студенты различных специальностей.



Примеры проектов, которые могли бы представить будущие журналисты, экономисты, юристы, архитекторы, социологи, а также подробности о проведении конкурса представлены на его официальном сайте заповеднаястипендия.рф. Также получить дополнительную информацию можно в сообществе программы: vk.ru/zapovednayastipendiya.

Фото: Президентский фонд природы