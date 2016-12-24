Студенты из Мордовии могут получать экологическую стипендию

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Студенты российских вузов, которые увлекаются защитой природы и хотят развиваться в природоохранной сфере, могут принять участие в конкурсе на получение стипендии Президентского фонда природы. Заявки принимаются на сайте заповеднаястипендия.рф до 12 октября. Победители, которые станут стипендиатами, будут ежемесячно, с ноября 2026 по август 2027 года, получать по 30 тыс. рублей (26,1 тыс. рублей после вычета налога).
«Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной, очно-заочной, заочной форме обучения в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры», – сообщается в положении о стипендии. Отмечено, что её соискателем может выступать студент, заинтересованный в участии в развитии системы особо охраняемых природных территорий Российской Федерации и не имеющий академической задолженности. А если он по очно-заочной или заочной форме, то должен трудиться в сфере охраны окружающей среды.
Получить стипендию могут студенты, у которых есть план участия в развитии системы особо охраняемых природных территорий. Он может быть исследовательским, практическим, просветительским – направление деятельности не ограничено. Заявить о себе могут студенты различных специальностей.
Примеры проектов, которые могли бы представить будущие журналисты, экономисты, юристы, архитекторы, социологи, а также подробности о проведении конкурса представлены на его официальном сайте заповеднаястипендия.рф. Также получить дополнительную информацию можно в сообществе программы: vk.ru/zapovednayastipendiya.
Фото: Президентский фонд природы
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