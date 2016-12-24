Мордовия заявила более 300 вакансий для жителей Костромы на онлайн-ярмарке трудоустройства

По информации региональной Службы занятости, работодатели из Мордовии представили на ярмарке для жителей Костромы вакансии в сферах сельского хозяйства, промышленности, перевозках. При этом, желающим трудоустроиться может быть оказана помощь при переезде и предоставлено жилье.

В режиме видеоконференции представители предприятий «Горэлектротранс», птицефабрика «Октябрьская», «Тепличное», «Биохимик», «Электровыпрямитель», «Провиант» проинформировали участников об условиях труда и мерах поддержки работников.

На площадке Кадрового центра Костромы представитель кадровой службы «ВКМ-Сталь» рассказала о предприятии и имеющихся вакансиях. Квалифицированным специалистам были предложены рабочие места с уровнем заработной платы свыше 100 тысяч рублей с возможностью бесплатного обучения при содействии службы занятости.

Всего в мероприятии приняли участие 24 территориальных центра занятости и 106 незанятых граждан Костромской области.