Точки доступа Wi-Fi в Саранске появились на Яндекс Картах

Репортер

При отсутствии мобильного интернета жители Мордовии могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах. Узнать об их расположении можно с помощью сервиса Яндекс Карты. 

Чтобы подключиться к интернету, достаточно просто находиться рядом со зданием, где открыт бесплатный доступ к Wi-Fi. 

Список точек доступа будет обновляться по мере их появления.

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