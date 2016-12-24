Точки доступа Wi-Fi в Саранске появились на Яндекс Картах

Молодые семьи – в зоне особого внимания
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При отсутствии мобильного интернета жители Мордовии могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах. Узнать об их расположении можно с помощью сервиса Яндекс Карты.
Чтобы подключиться к интернету, достаточно просто находиться рядом со зданием, где открыт бесплатный доступ к Wi-Fi.
Список точек доступа будет обновляться по мере их появления.
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