В Рузаевке 74-летний водитель «Калины» сбил женщину на пешеходном переходе

По информации Госавтоинспекции республики, 18 июля в 11:20 на ул. Петрова в г. Рузаевка 74-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

Водитель, по данным ГИБДД, находился в трезвом состоянии.