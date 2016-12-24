В Рузаевке 74-летний водитель «Калины» сбил женщину на пешеходном переходе

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По информации Госавтоинспекции республики, 18 июля в 11:20 на ул. Петрова в г. Рузаевка 74-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада Калина» совершил наезд на 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
Водитель, по данным ГИБДД, находился в трезвом состоянии.
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