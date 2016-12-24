Жительница Саранска заплатила за фантомную турпутевку в Турцию 83 тысячи рублей

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В столице Мордовии мошенники оставили без денег и летнего отдыха 38-летнюю местную жительницу. Работающая дизайнером женщина оплатила липовую путевку по присланным ей реквизитам.
По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что через мессенджер списалась со знакомым туроператором Юрием. Женщина интересовалась стоимостью путевки в Турцию на август на троих человек. Тот пояснил, что свяжется с ней через пару дней и все подскажет.
Вскоре на мессенджер жительнице Саранска поступило сообщение якобы от Юрия, который уточнил не передумала ли та по поводу поездки. Он скинул в переписке несколько предложений, одно из которых заинтересовало потерпевшую.
Женщина по просьбе туроператора перевела на неизвестный счет предоплату в размере 83 тысячи рублей и фото документов. Правда, через несколько минут переписка была полностью удалена, что смутило заявительницу. В результате она перезвонила Юрию, от которого узнала, что тот с ней в чате по вопросу путевки не переписывался. Осознав, что вела беседу с мошенниками, женщина обратилась в полицию.
По данному факту в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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